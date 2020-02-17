Новую методику распределения бюджетных мест в вузах представят до 1 марта

20:55

Новую модель распределения бюджетных мест в вузах представят до 1 марта.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«Общее увеличение [бюджетных мест], конечно, произойдет во всех регионах, но мы сейчас заканчиваем разработку соответствующего порядка распределения бюджетных мест», - сказал он.

Глава Минобрнауки отметил, что распределение бюджетных мест «напрямую связано с коллективами, кафедрами или конкретными преподавателями», если государство не выделяет соответствующую квоту, то без работы могут остаться целые кафедры, факультеты или институты.

«509 тыс. бюджетных мест. Распределяя их между регионами и факультетами, надо в фокусе держать конкретного студента и преподавателя. Если мы не даем в регион бюджетные места на какое-то направление подготовки, то мы лишаем целые коллективы работы, потому что, конечно, на платные места при отсутствии бюджетных абитуриенты идут неохотно или не идут вообще», - добавил Фальков.