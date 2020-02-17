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Новую методику распределения бюджетных мест в вузах представят до 1 марта

20:55 17.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Новую модель распределения бюджетных мест в вузах представят до 1 марта.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«Общее увеличение [бюджетных мест], конечно, произойдет во всех регионах, но мы сейчас заканчиваем разработку соответствующего порядка распределения бюджетных мест», - сказал он.

Глава Минобрнауки отметил, что распределение бюджетных мест «напрямую связано с коллективами, кафедрами или конкретными преподавателями», если государство не выделяет соответствующую квоту, то без работы могут остаться целые кафедры, факультеты или институты.

«509 тыс. бюджетных мест. Распределяя их между регионами и факультетами, надо в фокусе держать конкретного студента и преподавателя. Если мы не даем в регион бюджетные места на какое-то направление подготовки, то мы лишаем целые коллективы работы, потому что, конечно, на платные места при отсутствии бюджетных абитуриенты идут неохотно или не идут вообще», - добавил Фальков.

Темы: Образование в России
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Комментарии читателей
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18.02.2020, 00:11
Гость: Евразиец

Любые методики распределения бюджетных мест должны способствовать усилению многонационального согласия в РФ. Бамбарбия кергуду.
17.02.2020, 21:48
Гость: good

А не пробовали восстанавливать разрушенные производства и с/х?
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