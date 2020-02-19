«Ария» удивила необычными сюрпризами на первом концерте юбилейного тура

Первый концерт юбилейного тура «Замкнутый круг» в честь 35-летия группы «Ария» состоялся в клубе Deep в Рязани 15 февраля

Это выступление воспринималось как подарок, сбывшаяся мечта, чудесный сон, который хотелось продлить любой ценой. Львиная доля весенней части тура «Замкнутый круг» пройдёт лишь в марте-апреле. А Рязань в этом ряду стояла как-то изолированно. Субботний ясный день, совсем крохотный с виду, но очень вместительный и уютный клуб в парке, каких-то четыре часа от Москвы … Московским поклонникам «Арии» стоило преодолеть этот путь, чтобы получить в подарок почти 2,5 часа сплошного эксклюзива!

Нетипичным в этом выступлении было всё – включая двойную интродукцию. Одна из них – «На крыльях ветра» предваряла сам концерт, другая – «Санта Лючия» в исполнении Робертино Лоретти – вводила в суровый мир песни «На службе силы зла». Вниманием зрителей «арийцы» завладели мгновенно и держали его до конца – благодаря и необычному сет-листу, и продуманным мизансценам.

Риторический вопрос «и дьявол не берет – кому она нужна?» Михаил Житняков задал адресно, стоя на авансцене. И пока публика в замешательстве прикидывала, реагировать на это или нет, вокалист, выдержав театральную паузу, разразился торжествующим демоническим хохотом. Аналогичный эффект был и в «Последнем закате», когда Житняков методично, голосом оцепеневшего от ужаса репортера перечислял: «Пляска ада, бездна рядом…», а потом вдруг будто опомнился и перешел на крик: «Боже, где ты?! Это Армагеддон».

В начале концерта Житняков заметил, что первое выступление юбилейного тура будет не вполне обычным, и эти авансы оправдались сполна. Процентов на 80 концерт состоял из песен «Арии», которые отнюдь не на слуху, но при этом ничуть не уступают раскрученным вещам. Между номерами порою возникали любопытные переклички. Вслед за «Ангелами неба» со словами «ты – это я» прозвучал «Отшельник», где есть строчка «стану тобою, а ты станешь мною».

На задорных лицах участников «Арии» явственно читался настрой: удивить публику, во что бы то ни стало. Во всяком случае, перед «Духом войны» Михаил Житняков заметил, что в истории любой группы со стажем есть песни, которые не игрались очень давно. Не так уж часто на «арийских» концертах звучит и «Меченый злом». А перед «Атакой мертвецов» певец поздравил всех с грядущим 75-летием Великой Победой и напомнил, что наши предки проявляли ратную доблесть не только на полях Великой Отечественной, но и Первой мировой войны.

После барабанного соло Максима Удалова Житняков сказал: «Когда мы готовили юбилейные концерты, стали думать, чем же вас ещё можно удивить? По наличию стульев на сцене вы наверняка уже поняли, что сейчас прозвучит акустика». Несмотря на свою краткость, камерный блок включал в себя песни из самых разных периодов «Арии» - «Точку невозврата», «Осколок льда» и… «Тореро» с гитарными пассажами в духе фламенко. Получается, что даже часто исполняемые песни группа предпочла исполнить под неожиданным соусом.

«Еще один музыкальный сюрприз – продолжаем удивлять», - возвестил Житняков, прежде чем «Ария» начала играть действительно раритетный номер «Это Рок». Но песня была лишь одной из составляющих попурри: «Раскачаем этот мир» - «Герой асфальта» - «Ангельская пыль» - «Небо тебя найдет» - «Кровь за Кровь» (с очень непредсказуемым выбором фрагмента) – «Обман» - «Колизей». Увенчалось всё это великолепие отрывком из «Позади Америка», имеющей, как известно, альтернативное название «Вокруг света за 20 минут». Житняков резонно заметил, что и «Ария», таким образом, представила всю свою историю за 20 минут (хотя на деле уложилась примерно в 12!).

Эмоциональными апогеями концерта стали три «большие» (во всех отношениях) песни «Игра с огнем», «Баллада о древнерусском воине» и «Ночь короче дня». А под занавес «Ария», конечно, сыграла заглавную песню тура «Замкнутый круг», отдавая дань тем дорогам, которые они исколесили за истекшие 35 лет.

Полнейшее погружение во вселенную «Арии» обеспечивали инновационные декорации, размещенные по всему периметру зала. «Это было очень интересно и немного не просто. Имиджи, которые мне достались для работы, были созданы двумя художниками, в разных стилях, - рассказал KM.RU один из дизайнеров тура Игорь Лобанов. – И эти стили нельзя сказать, что не конфликтовали. Художники – Антон Семёнов и Александр Макаров, изложение которого - это приблизительно такой комикс-стайл. Он нарисовал нереальной детализации полотно, которое содержит в себе всех персонажей песен Арии… ну почти! Огромный труд. В общем - на выходе удалось сделать гармоничный симбиоз. Если вы уже посетили концерты юбилейного тура, то, надеюсь, вы оценили».

Еще как оценили, дорогой Игорь!

Фото предоставлено пресс-службой группы