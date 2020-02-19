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Мишустин уволил замглавы аппарата и нескольких замминистров

18:37 19.02.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя руководителя аппарата правительства Анатолия Кириенко, заместителя министра труда и социальной защиты Светлану Петрову и заместителя министра экономического развития Полину Бадасен.

Между тем первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев сообщил, что на вакантный пост замминистра труда и соцзащиты рассматривается кандидатура депутата Ольги Баталиной. По словам Исаева, с соответствующим предложением выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководитель думских единороссов Сергей Неверов.

По словам Исаева, с соответствующим предложением выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководитель думских единороссов Сергей Неверов.

Анатолий Кириенко был назначен заместителем руководителя аппарата правительства в июне 2018 года. Ранее он занимал должность заместителя начальника Контрольного управления президента РФ.

Полина Бадасен была назначена заместителем главы Минэкономики в июле 2019 года. На этом посту она курировала вопросы стратегического планирования, мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономических процессов.

Темы: Михаил Мишустин, Правительство России
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Комментарии читателей
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19.02.2020, 20:37
Гость: личный опыт

уволили... теперь можно со спокойной душой ехать в Лондонград к своим детям и миллионам.
19.02.2020, 19:33
Гость: Меведева

заменили на мишустина и толку никакого.
19.02.2020, 18:43
Гость: Для Баталиной

это назначение - безусловно понижение.
Чем не угодила?
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