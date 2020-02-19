Мишустин уволил замглавы аппарата и нескольких замминистров

18:37

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя руководителя аппарата правительства Анатолия Кириенко, заместителя министра труда и социальной защиты Светлану Петрову и заместителя министра экономического развития Полину Бадасен.

Между тем первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев сообщил, что на вакантный пост замминистра труда и соцзащиты рассматривается кандидатура депутата Ольги Баталиной. По словам Исаева, с соответствующим предложением выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководитель думских единороссов Сергей Неверов.

По словам Исаева, с соответствующим предложением выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководитель думских единороссов Сергей Неверов.

Анатолий Кириенко был назначен заместителем руководителя аппарата правительства в июне 2018 года. Ранее он занимал должность заместителя начальника Контрольного управления президента РФ.

Полина Бадасен была назначена заместителем главы Минэкономики в июле 2019 года. На этом посту она курировала вопросы стратегического планирования, мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономических процессов.