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Эвакуированные из Японии россияне будут находиться под охраной Росгвардии

13:47 23.02.2020
Чаша Гиппократа © KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Бойцы Росгвардии будут охранять медучреждение, куда поместили россиян, эвакуированных с туристического судна Diamond Princess, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

"Эта инфекционная больница в городе Казани имеет самое новое оснащение, совершенно правильно оборудована в части предотвращения распространения любых инфекционных заболеваний, даже особо опасных. Именно здесь будут находиться в течение всего периода выздоровления и лечения пациенты под наблюдением очень квалифицированных врачей, которые вместе с ними будут находиться здесь на менее 14 дней без выхода из здания, и весь блок, где расположены эти специальные боксы, будет охранять Росгвардия", - сказала она.

"О состоянии пациентов мы будем сообщать общественности ежедневно, и контролировать его будут как высококлассные специалисты в этой больнице, так и лабораторное сопровождение будет проводить наш научный центр "Вектор", - сказала Попова.

На территорию России из Японии эвакуировали российских граждан, находившихся на круизном судне. В страну вернулись восемь россиян, у троих из которых в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус, остальные граждане отказались от перелета. Эвакуированные россияне чувствуют себя хорошо, выявленное ранее у троих из них заболевание протекает в легкой форме.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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23.02.2020, 18:14
Гость: Игнат Степаныч

Еще не так способны. Русские и украинцы из одного теста.
23.02.2020, 17:53
Гость: буквоед

Они могут разбежаться только после того, когда разбегутся бойцы Росгвардии.
23.02.2020, 17:16
Гость: Время Ч.

Чтоб не сбегали пациенты, как в Тюмени.
Все комментарии (8)
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