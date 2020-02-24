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Преступников начнут искать при помощи камер по татуировкам и походке

12:11 24.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Поиск преступников и подозреваемых с использованием городских камер видеонаблюдения будет осуществляться Федеральной информационной системой биометрических учетов (ФИСБУ), которую уже разрабатывает МВД России.

Планируется, что специальный алгоритм будет распознавать людей не только по лицу, голосу, но также и по радужной оболочке глаза и татуировкам на открытых частях тела, сообщает РБК со ссылкой на слова участвующего в разработке генерального директора Русского биометрического общества Данилы Николаева.

Также отмечается, что МВД проявило интерес к распознаванию преступника по походке, но пока данное требование не входит в характеристики для ФИСБУ.

Что касается принципа работы системы, то предположительно, она будет действовать следующим образом. «С места преступления собирают все следы, в том числе отпечатки пальцев, волосы или слюну подозреваемого. Далее эти следы сканируют в действующую систему. Она выдает перечень предполагаемых лиц, при необходимости эксперт-криминалист проводит дополнительную оценку. Если в системе есть необходимые данные, то на камеры с распознаванием лиц подгружается фотография, плюс имеющиеся данные рассылаются по ответственным сотрудникам», - заявил Николаев. При этом не уточняется, откуда у МВД появится база данных с анализами ДНК подозреваемых.

Система получит финансирование из бюджета государственной программы «Безопасный город» в Москве.

Внедрить ФИСБУ планируется до конца следующего года.

Темы: МВД России
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Комментарии читателей
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24.02.2020, 19:10
Гость: gvozd

преступники не дебилы, они все это знают лучше ментовки.
а вот население дебилы, что это позоволяют..
Государство все свои лагерные инновации всегда оправдывает педофилами и преступниками, а заканчивает Всегда террором Всех людей.
по уму, это должно быть Запрещено - проведение следственных действий без санкции суда и прокурора над людьми не совершившими никакого преступления..
по описанию можно сказать что это копия системы автоматической слежки внедренной в британии и Некоторых города ес - Уже вызвавшая протесты нормальных людей.
ведь это означает что Каждого ставят под полицейское наблюдение.. накапливают досье.. а потом неизбежно придет гестапо..
24.02.2020, 17:50
Гость: ?

Появится возможность освободиться от нахлебников в органах.
24.02.2020, 15:59
Гость: фантомас 2.0

Новые технологии,маски,перчатки на основе живой ткани,на любую броню рано или поздно находится снаряд...
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