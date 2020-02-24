Преступников начнут искать при помощи камер по татуировкам и походке

12:11

Поиск преступников и подозреваемых с использованием городских камер видеонаблюдения будет осуществляться Федеральной информационной системой биометрических учетов (ФИСБУ), которую уже разрабатывает МВД России.

Планируется, что специальный алгоритм будет распознавать людей не только по лицу, голосу, но также и по радужной оболочке глаза и татуировкам на открытых частях тела, сообщает РБК со ссылкой на слова участвующего в разработке генерального директора Русского биометрического общества Данилы Николаева.

Также отмечается, что МВД проявило интерес к распознаванию преступника по походке, но пока данное требование не входит в характеристики для ФИСБУ.

Что касается принципа работы системы, то предположительно, она будет действовать следующим образом. «С места преступления собирают все следы, в том числе отпечатки пальцев, волосы или слюну подозреваемого. Далее эти следы сканируют в действующую систему. Она выдает перечень предполагаемых лиц, при необходимости эксперт-криминалист проводит дополнительную оценку. Если в системе есть необходимые данные, то на камеры с распознаванием лиц подгружается фотография, плюс имеющиеся данные рассылаются по ответственным сотрудникам», - заявил Николаев. При этом не уточняется, откуда у МВД появится база данных с анализами ДНК подозреваемых.

Система получит финансирование из бюджета государственной программы «Безопасный город» в Москве.

Внедрить ФИСБУ планируется до конца следующего года.