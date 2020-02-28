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Ушел из жизни главный конструктор Су-34

11:05 28.02.2020
Мартиросов
Роллан Мартиросов. Стоп-кадр из видео в YouTube
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Роллан Мартиросов, главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34, умер 27 февраля 2020 года. Ему было 84 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационно-строительной отрасли.

Работы по истребителю-бомбардировщику он возглавил в 1991 году (в то время самолет уже проходил летные испытания). В 2014 году Су-34 был принят на вооружение в российской армии.

Роллан Мартиросов в 1959 году, после окончания Московского авиационного института, начал работу в ОКБ-51 Министерства авиационной промышленности СССР, в отделе перспективных проектов. С 1962 по 1963 год он возглавлял разработку вертикально взлетающего бомбардировщика. В 1985 году был назначен техническим руководителем работ по установлению мировых рекордов на самолёте П-42 (всего было установлено 27 мировых рекордов).

Темы: В России
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