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Путин внес новые поправки в законопроект об изменении Конституции

18:41 2.03.2020
Конституция
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова спикера палаты Вячеслава Володина.

Поправки изложены на 24 страницах и будут направлены в профильный комитет - по госстроительству и законодательству.

По словам Володина, поправки были сформулированы в результате диалога главы государства «с представителями всех фракций, гражданского общества». «Часть поправок звучала в ходе встречи с инициативной группой, которую постоянно президент приглашал к диалогу», - сказал спикер Госдумы.

Также он напомнил, что 2 марта - это последний день подачи поправок в президентский законопроект перед вторым чтением (срок приема завершился в 18:00).

Сейчас известно, что в одной из поправок говорится, что русский народ является государствообразующим, который входит в союз равноправных народов. Права малых народов, по словам Володина, также защищены в поправках.

Еще одна поправка касается запрета на отчуждение территорий, сообщает издание «Говорит Москва». В Конституции Путин предложил также закрепить брак как союз мужчины и женщины; запретить муниципальным служащим иметь иностранные счета и гражданства; не допускать умаления подвига народа в Великую Отечественную войну. На рассмотрение было также внесено положение о преемственности Российской Федерации в отношении СССР и упоминание бога в Конституции.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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02.03.2020, 20:29
Гость: Юрий СПб

"Путин внёс НОВЫЕ поправки"...А кто вносил СТАРЫЕ ???
02.03.2020, 20:28
Гость: ABCD

С такой кипучей энергией как у него, он скоро предложит внести поправки в "ветхий завет" с целью закрепить "роль ЕР в демократизации общества" и своё пожизненное правление.
Я давно понял, популизму его предела нет, похоже это единственное, что у него получается более чем отлично.
02.03.2020, 20:24
Гость: Олег

"в одной из поправок говорится, что русский народ является государствообразующим" - наконец-то в этих людях проснулся разум.
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