Путин внес новые поправки в законопроект об изменении Конституции

18:41

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова спикера палаты Вячеслава Володина.

Поправки изложены на 24 страницах и будут направлены в профильный комитет - по госстроительству и законодательству.

По словам Володина, поправки были сформулированы в результате диалога главы государства «с представителями всех фракций, гражданского общества». «Часть поправок звучала в ходе встречи с инициативной группой, которую постоянно президент приглашал к диалогу», - сказал спикер Госдумы.

Также он напомнил, что 2 марта - это последний день подачи поправок в президентский законопроект перед вторым чтением (срок приема завершился в 18:00).

Сейчас известно, что в одной из поправок говорится, что русский народ является государствообразующим, который входит в союз равноправных народов. Права малых народов, по словам Володина, также защищены в поправках.

Еще одна поправка касается запрета на отчуждение территорий, сообщает издание «Говорит Москва». В Конституции Путин предложил также закрепить брак как союз мужчины и женщины; запретить муниципальным служащим иметь иностранные счета и гражданства; не допускать умаления подвига народа в Великую Отечественную войну. На рассмотрение было также внесено положение о преемственности Российской Федерации в отношении СССР и упоминание бога в Конституции.