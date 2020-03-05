]]>
]]>
Главная В России Новости

Тарифы на электроэнергию планируют выравнять в 2021 году

11:13 5.03.2020
Фото с сайта rybinskblog.ru
Материалы по теме:

В 2021 году в России может появиться Единая государственная система формирования тарифов на электроэнергию, пишет газета "Известия".

По словам члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова, на сегодняшний день самые высокие тарифы на Камчатке, Чукотке и в Магаданской области, а самые низкие - в Иркутской. 

Подобный разборс тарифов мешает привлечению инвестиций в "дорогие" регионы, отмечает парламентарий.

Ранее с инициативой ввести единую государственную систему формирования тарифов на электроэнергию выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По словам Семенова, Матвиенко имела ввиду не усреднение цен на электроэнергию, а усиление госрегулирования.

"Неоправданно завышенные цены будут пересмотрены. Они должны быть реально экономически обоснованы", — заявил Семенов, добавив, что не исключается, что придется прибегнуть к федеральному субсидированию, так как единая политика формирования цен не должна повлечь увеличение нынешних.

Семенов выразил уверенность, что цена по всей России должна быть ниже среднего тарифа — 3,4 рубля за один кВт/ч. Там, где тарифы ниже этого значения, стоимость электроэнергии не повысится.

Темы: Тарифная политика в России, Тарифная политика в России, Электроэнергетика в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации