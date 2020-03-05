Тарифы на электроэнергию планируют выравнять в 2021 году

11:13

В 2021 году в России может появиться Единая государственная система формирования тарифов на электроэнергию, пишет газета "Известия".

По словам члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова, на сегодняшний день самые высокие тарифы на Камчатке, Чукотке и в Магаданской области, а самые низкие - в Иркутской.

Подобный разборс тарифов мешает привлечению инвестиций в "дорогие" регионы, отмечает парламентарий.

Ранее с инициативой ввести единую государственную систему формирования тарифов на электроэнергию выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По словам Семенова, Матвиенко имела ввиду не усреднение цен на электроэнергию, а усиление госрегулирования.

"Неоправданно завышенные цены будут пересмотрены. Они должны быть реально экономически обоснованы", — заявил Семенов, добавив, что не исключается, что придется прибегнуть к федеральному субсидированию, так как единая политика формирования цен не должна повлечь увеличение нынешних.

Семенов выразил уверенность, что цена по всей России должна быть ниже среднего тарифа — 3,4 рубля за один кВт/ч. Там, где тарифы ниже этого значения, стоимость электроэнергии не повысится.