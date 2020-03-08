Труп подростка с огнестрельным ранением найден около квартиры в Петербурге

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В Санкт-Петербурге в подъезде одного из домов в Колпинском районе было обнаружено тело подростка с огнестрельным ранением.

Трагедия произошла о улице Ижорского Батальона. По данным издания "Фонтанка.ру", квартира, около которой обнаружено тело, принадлежит судье Колпинского районного суда. На место ЧП выехал руководитель главка СК по Санкт-Петербургу Александр Клаус.

Как пишет РИА Новости, ведется розыск подозреваемого в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По словам близких юноши, накануне происшествия он собирался посетить день рождения одного из своих друзей. Дядя погибшего добавил, что подросток, вероятно, был знаком с сыном судьи. "Раз они там были на дне рождении, значит, были знакомы: одноклассники, друзья", — заявил мужчина.

По данным "Интерфакса", следствие подозревает в убийстве сына судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции. Отмечается, что силовики готовились к штурму квартиры, где, как они полагали, может находиться вооруженный преступник, но в итоге внутри никого не обнаружили.