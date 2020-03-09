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Протоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России

18:26 9.03.2020
Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Глава патриаршей комиссии по делам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов призвал граждан России  пересмотреть и изменить отношение к мигрантам. 

Представитель русской православной церкви рассказал в эфире радио «Радонеж», как к нему на исповедь приходил прихожанин, признавшийся в своей нелюбви к приезжим. Смирнов же  указал мужчине, что мигранты — это будущее страны.

«Ты, говорю, может, еще и доживешь (я-то, наверное, уже нет), когда они нас будут нанимать на работу — чистить листья и снег, а также вызывать такси с тем самым  кающимся мужчиной за рулем», — цитирует протоиерея ИА REGNUM.

Димитрий Смирнов  пояснил, что при тех темпах рождаемости, которые сейчас наблюдаются в России, такое будущее для страны может оказаться вполне реальным и к мысли об этом надо привыкать уже сейчас и любить будущих возможных хозяев страны.

Смирнов привёл в пример страны Европы, где, по его мнению, граждане уже начали привыкать к мигрантам.

Смирнов отметил, что, отказываясь повышать рождаемость, российские граждане сами создают комфортные условия для мигрантов. Поэтому надо быть готовыми к такому будущему, когда другие народы придут в Россию и станут тут жить.

Темы: Взаимоотношения церкви и государства в России, Миграционная политика в России
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Комментарии читателей
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10.03.2020, 00:01
Гость: Хе хе...

Интересно, протоиерей уже готов принять веру "будущего России"?
09.03.2020, 23:40
Гость: Ять!

Закройте границу!
09.03.2020, 23:31
Гость: Дык это

Я точно именно это вчера и сегодня говорил младшему внуку, чуть ли не слово в слово, добавив ещё то, что началось всё это с его бабушек, которые не хотели рожать, а красиво и свободно пожить.
А две тюбетейки, которые когда-то давно мне подаренные не выбрасывать, т.к. они пригодятся лет через 20 точно при приёме на работу старшим помощником младшего дворника.
Кстати, это вообще-то целенаправленная политика верховной власти по замене строптивого русского населения. И следующие смутные времена начнутся именно с провозглашения Москвы Москвабадом и захвата власти в ней Махмудами и Ибрагимами.
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