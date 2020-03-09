Протоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России

18:26

Глава патриаршей комиссии по делам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов призвал граждан России пересмотреть и изменить отношение к мигрантам.

Представитель русской православной церкви рассказал в эфире радио «Радонеж», как к нему на исповедь приходил прихожанин, признавшийся в своей нелюбви к приезжим. Смирнов же указал мужчине, что мигранты — это будущее страны.

«Ты, говорю, может, еще и доживешь (я-то, наверное, уже нет), когда они нас будут нанимать на работу — чистить листья и снег, а также вызывать такси с тем самым кающимся мужчиной за рулем», — цитирует протоиерея ИА REGNUM.

Димитрий Смирнов пояснил, что при тех темпах рождаемости, которые сейчас наблюдаются в России, такое будущее для страны может оказаться вполне реальным и к мысли об этом надо привыкать уже сейчас и любить будущих возможных хозяев страны.

Смирнов привёл в пример страны Европы, где, по его мнению, граждане уже начали привыкать к мигрантам.

Смирнов отметил, что, отказываясь повышать рождаемость, российские граждане сами создают комфортные условия для мигрантов. Поэтому надо быть готовыми к такому будущему, когда другие народы придут в Россию и станут тут жить.