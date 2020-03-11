В правительстве увидели риск подорожания лекарств и бытовой техники

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Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов считает, что из-за снижения курса рубля есть риски роста цен на бытовую технику и лекарства. Правительство может принять меры по сдерживанию цен на жизненно необходимые лекарства. Кабмин не ожидает инфляции выше 4% по итогам года.

«У нас сейчас в зоне риска находятся, естественно, бытовая техника, некоторые виды лекарств и тут нужны будут дополнительные меры, потому что ЖНВЛП-лекарства (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты) не должны, естественно, дорожать ни при каких обстоятельствах. Но пока каких-то фатальных угроз нет»,— цитирует Белоусова РИА «Новости».

На вопрос, превысит ли инфляция в России 4%, на которые рассчитывает Центробанк, Белоусов ответил отрицательно. «Я думаю, что нет. Я думаю, что где-то в районе 4% она может оказаться», — заявил вице-премьер. Правительство считает, что пока признаков спада экономики нет. «То, что происходит сейчас на рынках, мы внимательно отслеживаем, пока мы идем по более-менее позитивному сценарию», — заключил вице-премьер.

Рубль резко ослаб в начале недели на фоне отказа России от продления сделки с ОПЕК, предусматривающей дополнительное сокращение добычи нефти из-за распространения коронавируса. На открытии торгов 9 марта цена за баррель Brent упала до $31, хотя до этого была на уровне $46. Она опустилась ниже уровня отсечения для российского бюджета ($42,4 для нефти марки Urals). На фоне этого обвала выросли курсы валют.

По официальному курсу ЦБ на 11 марта, доллар стоит 72,02 руб., евро — 81,85 руб.