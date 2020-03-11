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Определены сферы работы с самыми высокими зарплатами

11:34 11.03.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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На наибольший размер заработной платы могут рассчитывать граждане, трудоустроенные в страховой и финансовой сфере. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные Росстата.

По данным ведомства, в 2019 году средняя зарплата в этих отраслях  составила почти 103 тысячи рублей. Вторая строчка рейтинга досталась сфере добычи полезных ископаемых — 88,9 тысячи рублей.

Также высокие оклады фиксируются в сфере IT и связи (74,4 тысячи рублей), а также научной технической и профессиональной деятельности (72,9 тысячи рублей). Далее в рейтинге идет сфера государственного управления, социального обеспечения и военной безопасности. Работники данного направления в среднем получают 51 тысячу рублей.

Между тем самые низкие зарплаты в 2019 году были у сотрудников предприятий общественного питания и гостиниц — в среднем по 27,9 тысячи рублей. Немногим больше получают трудоустроенные в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — 31,6 тысячи рублей.

Ранее Росстат сообщал, что по данным за 2018 год самые высокие зарплаты зафиксированы в нефтегазовой сфере. В месяц средний доход сотрудников из данной отрасли составил около 130 тысяч рублей. Кроме того, высокие зарплаты наблюдались в сфере производства табачных изделий и производства кокса.

Темы: Статистические данные и прогнозы, Рынок труда и безработица в России, Росстат
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