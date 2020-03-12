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Автомобильный крестный ход против коронавируса отменили из-за коронавируса

16:11 12.03.2020
Фото с сайта vesti-lipetsk.ru
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15 марта 2020 года религиозные жители Липецка планировали организовать массовый автомобильный крестный ход против коронавируса, но в связи с карантином, молиться за исцеление заболевших им придется дома.

Об этом сообщают «Вести.Липецк» со ссылкой на заявление организатора мероприятия, руководителя липецкой общины Святых Царственных мучеников, подполковника Юрия Берникова.

«В Липецке в связи запрещением всех массовых мероприятий, акафист 15 марта 2020 года в Липецке отменяется. Просим в это же время провести акафисты по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса», - написал Берников.

Планировалось, что жители встретятся 15 марта у источника святителя Николая и страстотерпца царя Николая II город Липецк. Здесь должен был пройти молебен, а верующие должны были прочитать акафист Божией Матери Державной. Затем липчане планировали отправиться в автомобильный крестный ход по региону.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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12.03.2020, 23:09
Гость: чудеса в решете

Массовый автомобильный крестный ход- только мне кажется что это оксюморон?
Ход от слова ХОДИТЬ.
Автомобиль не человек и не корабль. Не ходит, только ездит!
Какой может быть автомобильный крестный ход???
Только автомобильный крестный съезд или выезд!

Я вообще не понимаю, что с тем вирусом носятся как дурень со ступой!
Надо обходить зараженную территорию крестными ходами и окроплять святой водой с самолетов и вертолётов МЧС, делов-то...
12.03.2020, 21:54
Гость: Морж

А стояние в пробках - разве не массовое мероприятие?
12.03.2020, 20:03
Гость: - Государь! Восходя на Престол, ты принес клятву

Господу Богу.... Нет такого понятия, как развод со своим Царством и со своим народом. =
ЧТО ЭТО БЫЛО?

Чудак , вам напомнить об Участи последнего нашего государя-мученика святого Николая II, или сами знаете?
Церковь его как помазала, так и , простите, размазала. Предала короче.
И при чем тут ваша словесная диарея?
Ежели обряд ПОМАЗАНИЯ совершают ПОПЫ.
Кто у нас БОГ???
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