Автомобильный крестный ход против коронавируса отменили из-за коронавируса

16:11

15 марта 2020 года религиозные жители Липецка планировали организовать массовый автомобильный крестный ход против коронавируса, но в связи с карантином, молиться за исцеление заболевших им придется дома.

Об этом сообщают «Вести.Липецк» со ссылкой на заявление организатора мероприятия, руководителя липецкой общины Святых Царственных мучеников, подполковника Юрия Берникова.

«В Липецке в связи запрещением всех массовых мероприятий, акафист 15 марта 2020 года в Липецке отменяется. Просим в это же время провести акафисты по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса», - написал Берников.

Планировалось, что жители встретятся 15 марта у источника святителя Николая и страстотерпца царя Николая II город Липецк. Здесь должен был пройти молебен, а верующие должны были прочитать акафист Божией Матери Державной. Затем липчане планировали отправиться в автомобильный крестный ход по региону.