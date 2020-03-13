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Парламенты всех регионов поддержали поправки в Конституцию

12:05 13.03.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Все региональные парламенты России одобрили закон о поправках в Конституцию. Последним за предложенное президентом изменение Основного закона проголосовал парламент Адыгеи, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу. Для дальнейшего принятия закона необходимо была поддержка 2/3 региональных парламентов.

В пятницу рассмотрение предлагаемой поправки к Конституции РФ провели парламенты Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тувы, последними голосовали депутаты парламента (Госсовета - Хасэ) Адыгеи, которые одобрили закон 45 голосами «за», двое из 47 депутатов воздержались.

Теперь закон подпишет президент Владимир Путин, после чего он будет опубликован и направлен для проверки на соответствие действующему Основному закону в Конституционный суд. В случае положительного решения КС президент объявит общероссийское голосование.

Если более половины россиян, принявших участие в голосовании, поддержат предлагаемые поправки, то обновленная Конституция вступит в силу со дня публикации итогов голосования.

Темы: Конституция РФ
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Комментарии читателей
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13.03.2020, 14:45
Гость: Carlos

Ктоб сомневался в их верноподданичестве и (ну, почти) единодушии...
13.03.2020, 14:14
Гость: ?

Самое главное не обнуление сроков для действующего президента.Бог бы с ним.А ОТКАЗ ОТ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ПРИОРИТЕТОВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА.Будим мы никто и звать нас будут никак.
13.03.2020, 14:10
Гость: пенсионер

Бурный и единодушный одобрямс переходящий в овации.
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