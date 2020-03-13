Парламенты всех регионов поддержали поправки в Конституцию

12:05

Все региональные парламенты России одобрили закон о поправках в Конституцию. Последним за предложенное президентом изменение Основного закона проголосовал парламент Адыгеи, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу. Для дальнейшего принятия закона необходимо была поддержка 2/3 региональных парламентов.

В пятницу рассмотрение предлагаемой поправки к Конституции РФ провели парламенты Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тувы, последними голосовали депутаты парламента (Госсовета - Хасэ) Адыгеи, которые одобрили закон 45 голосами «за», двое из 47 депутатов воздержались.

Теперь закон подпишет президент Владимир Путин, после чего он будет опубликован и направлен для проверки на соответствие действующему Основному закону в Конституционный суд. В случае положительного решения КС президент объявит общероссийское голосование.

Если более половины россиян, принявших участие в голосовании, поддержат предлагаемые поправки, то обновленная Конституция вступит в силу со дня публикации итогов голосования.