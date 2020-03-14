Олег Дерипаска призвал ввести в России полный карантин на 60 дней

10:27

Олег Дерипаска предлагает ввести в России полный карантин на два месяца в связи с опасностью распространения коронавируса, в том числе закрыть все границы страны для иностранцев и отменить массовые мероприятия. Об этом бизнесмен написал в своем Telegram-канале.

По мнению Дерипаски, Россия совершенно не готова к эпидемии коронавируса. Россияне игнорируют самые базовые меры безопасности. "Спуститесь в метро или зайдите в торговый центр — никто не носит маски. К сожалению, люди просто не понимают, что такое экспоненциальный рост числа инфицированных, который мы наблюдаем при таком заболевании", - сетует бизнесмен.

Он указывает на необходимость введения в стране полного карантина на 60 дней: "Это не паника, не проявление беспомощности общества, а единственно правильное решение. Первый шаг — уже завтра закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечить людям возможность провести дома 60 дней".

По словам миллиардера, "если эта эпидемия будет носить бесконтрольный характер, это приведёт к последствиям для власти, более серьёзным, чем развал страны в 1991 году".

По данным на 13 марта, общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось до 45. Большая часть из них (42) — граждане России, двое — граждане Китая, еще один — гражданин Италии.