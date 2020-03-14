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Олег Дерипаска призвал ввести в России полный карантин на 60 дней

10:27 14.03.2020
Фото со страницы Олега Дерипаски в Instagram
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Олег Дерипаска предлагает ввести в России полный карантин на два месяца в связи с опасностью распространения коронавируса, в том числе закрыть все границы страны для иностранцев и отменить массовые мероприятия. Об этом бизнесмен написал в своем Telegram-канале. 

По мнению Дерипаски, Россия совершенно не готова к эпидемии коронавируса. Россияне игнорируют самые базовые меры безопасности. "Спуститесь в метро или зайдите в торговый центр — никто не носит маски. К сожалению, люди просто не понимают, что такое экспоненциальный рост числа инфицированных, который мы наблюдаем при таком заболевании", - сетует бизнесмен.

Он указывает на необходимость введения в стране полного карантина на 60 дней: "Это не паника, не проявление беспомощности общества, а единственно правильное решение. Первый шаг — уже завтра закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечить людям возможность провести дома 60 дней". 

По словам миллиардера, "если эта эпидемия будет носить бесконтрольный характер, это приведёт к последствиям для власти, более серьёзным, чем развал страны в 1991 году".

По данным на 13 марта, общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось до 45. Большая часть из них (42) — граждане России, двое — граждане Китая, еще один — гражданин Италии.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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14.03.2020, 19:11
Гость: Европеец

Ты обещал рассказать как вы боретесь с инфекциями - будь мужик, держи слово - расскажи как боретесь с ВИЧ. Отрицанием количества заражённых. Это у вас так принято.
14.03.2020, 19:10
Гость: Европеец

Цитирую только ваши СМИ.
14.03.2020, 18:55
Гость: столько хахатался

Я вначале думал ,что ты еврей но ошибался. Да простят меня все евреи за такую ошибку, евреи умнейший народ. А ты по всем показателям потомок бандерлогов. Откуда ты взял цифру 1,2мил.? Хватит лепить. Если у нас было б столько то никого не осталось бы . Этот ВИЧ придумали для таких как ты чтоб голубизной и шприцами не баловались.
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