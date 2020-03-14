Раздел детского сайта Кремля «Что президенту запрещается» править не будут

20:16

Дмитрий Песков заявил, что поправки в детский сайт Кремля в раздел, где написано, что президенту нельзя жульничать и избираться три раза подряд, вноситься не будут.

Так он ответил на вопрос издания «Медуза» о том, что в связи с поправкой Терешковой в соцсетях стали активно цитировать фрагмент с сайта Кремля для детей, в котором говорится, что «президенту запрещено жульничать и нарушать Конституцию. Даже если все граждане в полном восторге от своего президента, выбирать его три раза подряд нельзя».

Пресс-секретарь президента считает, что повода для внесения правок нет. «В данном случае речь идет об абсолютно иной ситуации, и, собственно, инициатива Терешковой была детально объяснена ею самой. Еще раз повторяю, максимальное количество сроков зафиксировано в Конституции. Оно не исчезает оттуда. И как раз исходя из нынешней ситуации было предложено разовое изъятие в отношении действующего президента. Поэтому это никоим образом не может являться поводом для того, чтобы исправлять такие важные посылы, которые содержатся на детском сайте».

Фото: Скриншоты с сайта Президент России - гражданам школьного возраста