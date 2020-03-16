Россия закроет границу с Белоруссией

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Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия приняла решение закрыть границу с Белоруссией из-за распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает ТАСС.

«Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить в первую очередь массового распространения коронавируса», — отметил глава кабмина на оперативном совещании.

Это решение стало одной из мер по борьбе с коронавирусом и его последствиями, озвученных координационным советом Белого дома во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным в понедельник. План включает в себя создание антикризисного фонда в 300 миллиардов рублей, а также поддержку бизнеса, регионов, госкомпаний и населения.

В мире число зараженных коронавирусом COVID-19 превысило 169 тыс. человек в 146 странах, погибло более 6,5 тыс. человек, вылечилось более 77 тыс. В России заражено более 60 человек. С 15 марта Россия из-за коронавируса закрыла сухопутную границу с Польшей и Норвегией.