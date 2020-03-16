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Россия закроет границу с Белоруссией

10:47 16.03.2020
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия приняла решение закрыть границу с Белоруссией из-за распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает ТАСС.

«Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить в первую очередь массового распространения коронавируса», — отметил глава кабмина на оперативном совещании.

Это решение стало одной из мер по борьбе с коронавирусом и его последствиями, озвученных координационным советом Белого дома во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным в понедельник. План включает в себя создание антикризисного фонда в 300 миллиардов рублей, а также поддержку бизнеса, регионов, госкомпаний и населения.

В мире число зараженных коронавирусом COVID-19 превысило 169 тыс. человек в 146 странах, погибло более 6,5 тыс. человек, вылечилось более 77 тыс. В России заражено более 60 человек. С 15 марта Россия из-за коронавируса закрыла сухопутную границу с Польшей и Норвегией.

Темы: Коронавирус, Михаил Мишустин, Россия, Белоруссия
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Комментарии читателей
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16.03.2020, 17:01
Гость: Моне..

"Не смешите мои тапочки",Моня! Зараз сгоняйте в Израиль,а потом в Италию и вам объяснят на иврите ситуацию.
16.03.2020, 16:36
Гость: полухохол

Ну какой же "вирус" без "луки" и без "претензий" к России!Про хохлов,ляхов,латышей и литовцев "духу не хватает"простонать,боится "лука" их "как черт ладана",а на Москву давно метода "отработана","виновата"....."лука",что с него взять?!
16.03.2020, 16:28
Гость: Мастер

Правильное решение. Закрывать нужно - 100%. Карантин для всех.
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