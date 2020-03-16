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Военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому в Чите

11:46 16.03.2020

На аэродроме Черемушки в Чите вертолет Ми-8 выстрелил за пределы безопасной зоны. Как пишет РИА Новости, снаряд случайно попал в жилой дом.

Отмечается, что удар пришелся в стену между вторым и третьим этажом, осколки снаряда попали в балконы и выбили стекла. В результате инцидента никто не пострадал. Инцидент произошел вечером 14 марта.

Военные подвердили данные об инциденте. "При обслуживании 23-миллиметровой авиационной пушки вертолета Ми-8 на земле произошел одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома", — говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны РФ.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. Командование воинской части обсуждает вопрос компенсации причиненного ущерба с представителями местной власти.

Темы: Происшествия, Чрезвычайные происшествия, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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16.03.2020, 16:54
Гость: БРАВО

Хорошо дополнил
16.03.2020, 16:25
Гость: Мичман

Ну случилось. Слава богу никто не пострадал. Бывает и палка стреляет.
16.03.2020, 15:16
Гость: Читу бомбят

вместо Воронежа?
Все комментарии (9)
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