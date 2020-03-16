Продукты сметают – власти отрицают

Пустые прилавки продуктовых магазинов – цена, которую мы уже заплатили за новости об обвале рубля и коронавирусе. ВИДЕО

Чуть что, наш народ сразу начинает впадать в панику и сметать последнее с магазинных полок. С годами, правда, наши покупательские запросы мельчают. Если в конце 2014-го, во время очередного скачка доллара и евро, лихорадочно скупали бытовую технику, то сейчас, в основном, крупу и консервы. Автор этих строк лично видел в АШАНе длиннющие пустые полки, где должны были стоять разные виды круп, а осталось несколько жалких надорванных пачек с рисом.

Что скупают

В основном, скупают то, что может храниться более-менее долго: макароны, крупу, консервы и сахар. Правда, срок годности у этих товаров все равно ограничен: в гречке имеют обыкновение заводиться жучки, консервы вздуваются и делаются ядовитыми, а мешки с сахаром нередко протыкают шаловливые дети.

X5 Retail Group (владеет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Лента», «Ашан», Metro Cash & Carry и онлайн-гипермаркет «Утконос» подтвердили увеличение спроса на отдельные категории товаров. «Наблюдается увеличение спроса на ряд ассортиментных групп - товары длительного хранения, средства гигиены. Это, например, бакалейные товары, крупы, консервы, макаронные изделия, а также моющие средства», - сообщили Газете.Ру в пресс-службе Metro.

Схожая картина и в АШАНе. При этом, несмотря на субботние пустые прилавки, в компании, что называется, сохраняют лицо и заверяют, что перебоев нет. «Никаких ограничений вводить не собираемся, продуктов хватит всем», - заверил представитель сети. И добавляют, что товар просто не успевают выложить на полки, но он есть.

Представитель «Магнита» также сообщил РБК, что сеть наблюдает рост спроса на продукты питания длительного хранения, но ажиотажа и нехватки товаров нет.

«Мы полностью контролируем ситуацию с поставками, закупаем в больших объемах. В магазинах держим увеличенный запас базовых товаров. На складах сформированы запасы продуктов питания (бакалеи, в первую очередь), средств личной гигиены, бытовой химии, детского питания, кормов для животных», - сообщили в «Магните».

А что в интернете?

Лихорадит и сетевые продуктовые магазины. В приснопамятную субботу, 14 марта, было зафиксировано повышение спроса на отдельные виды продуктов на 105%. «Это связано как с традиционно большим количеством заказов в выходные, так и с текущей ситуацией», - отметили в сетевом магазине «СберМаркет».

Наиболее ощутимый рост количества заказов был зафиксирован в Москве - в два раза. В Санкт-Петербурге это число увеличилось на 55%, в Екатеринбурге - на 61%. В этих трех городах временные интервалы могут быть заняты на два-три дня вперед, отметили в сервисе. В остальных городах, в которых присутствует сервис «СберМаркет», рост составил около 55%.

В «СберМаркете» уточнили, что помимо спроса на традиционные товары (бананы, сахар, молоко, сыр, свежие фрукты и овощи) вырос спрос на крупы, макаронные изделия, консервы и соленья. «На этой неделе продажи круп и макаронных изделий выросли в два раза по сравнению с неделей ранее, продажи консервов и солений - на 79%», - рассказали в «СберМаркете».

Резко возросший спрос на доставку на дом фиксирует и «Утконос». Компания решила увеличить штат компании, чтобы «сохранить обещанный уровень обслуживания».

«Что касается доступного ассортимента, то на данный момент работа ведется в штатном режиме, с отгрузкой товаров на склад, а также с поставками перебоев нет, поэтому дефицита и повышения цен мы не ожидаем», - отметили в «Утконос онлайн».

Как реагирует власть

Вы не поверите, но власть, как обычно, отрицает наличие проблемы с продуктами, валя все на «особенности процесса выкладки товаров».

«Выкладка товара на полку происходит ритмично, в соответствии с определенным циклом: товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, на распределительном центре торговой сети. Чтобы снова заполнить полку, всегда требуется примерно одно и то же время», - сказали в РБК Минромторге.

Пятнадцатого марта глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров провел совещание с представителями крупных продовольственных сетей, на котором обсуждалось повышение спроса на продовольствие. У властей всё же есть опасения, что потребители столкнутся с пустыми полками в магазинах и будут ощущать нехватку продуктов.

Сотрудники министерства уточняли, есть ли у ретейлеров проблемы с поставками, поставщиками или запросами на повышение цен, рассказал источник РБК, присутствовавший на совещании.

Никаких специальных распоряжений и предписаний для ретейла не последовало, говорит собеседник, пожелавший остаться неназванным. Сотрудник другого ретейлера подтвердил такое содержание обсуждения на встрече.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по минимизации последствий для российской экономики от распространения коронавируса. Источники РБК сообщили, что на совещаниях, в частности, обсуждалась возможность распространить режим повышенной готовности, который сейчас действует в Москве и Подмосковье, на всю Россию.

Фото из социальных сетей