Россия проверит ветеранов Латышкого легиона СС на причастность к геноциду

11:14

Следственный комитет России детально изучит список ветеранов Латышского легиона СС из доклада фонда «Историческая память» и фонда поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки, пишет «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

По словам Петренко, проверка пройдет в рамках расследуемых уголовных дел о геноциде во время Великой Отечественной войны и реабилитации нацизма ветераном Латышского легиона СС Висвалдисом Лацисом.

Отмечается, что в представленном документе имеются достаточно полные анкетные данные лиц, которые позволят провести поисковые мероприятия по имеющимся в распоряжении следствия учетам.

На текущий момент СКР уже проверяет более 50 лиц на причастность к преступлениям нацистов. Среди них — легионеры Латышского СС.

Как рассказала Петренко, некоторые указанные в докладе люди ранее уже привлекались к уголовной ответственности военными трибуналами в период с 1940 по 1950 год, вследствие чего исключается их повторное уголовное преследования, если не будет доказательств их причастности к более поздним преступлениям.

16 марта были обнародованы имена 96 ветеранов Латышского легиона СС, проживающих в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии.

Глава фонда «Историческая память» Александр Дюков напомнил, что легионерам в свое время разрешили жить за рубежом, но там их не проверяли на причастность к военным преступлениям. В годы Великой Отечественной войны латышские каратели уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное (Новгородская область).

Латышский легион СС был создан нацистской Германией на территории оккупированной Латвии.