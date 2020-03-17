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Россия проверит ветеранов Латышкого легиона СС на причастность к геноциду

11:14 17.03.2020
Латышский легион СС
Фото с сайта wikipedia.org
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Следственный комитет России детально изучит список ветеранов Латышского легиона СС из доклада фонда «Историческая память» и фонда поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки, пишет «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

По словам Петренко, проверка пройдет в рамках расследуемых уголовных дел о геноциде во время Великой Отечественной войны и реабилитации нацизма ветераном Латышского легиона СС Висвалдисом Лацисом.

Отмечается, что в представленном документе имеются достаточно полные анкетные данные лиц, которые позволят провести поисковые мероприятия по имеющимся в распоряжении следствия учетам.

На текущий момент СКР уже проверяет более 50 лиц на причастность к преступлениям нацистов. Среди них — легионеры Латышского СС.

Как рассказала Петренко, некоторые указанные в докладе люди ранее уже привлекались к уголовной ответственности военными трибуналами в период с 1940 по 1950 год, вследствие чего исключается их повторное уголовное преследования, если не будет доказательств их причастности к более поздним преступлениям.

16 марта были обнародованы имена 96 ветеранов Латышского легиона СС, проживающих в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии.

Глава фонда «Историческая память» Александр Дюков напомнил, что легионерам в свое время разрешили жить за рубежом, но там их не проверяли на причастность к военным преступлениям. В годы Великой Отечественной войны латышские каратели уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное (Новгородская область).

Латышский легион СС был создан нацистской Германией на территории оккупированной Латвии.

Темы: История Великой Отечественной войны, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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17.03.2020, 15:04
Гость: спокойный

а чем твой дед отличался от эсесовцев ничем но онг ушел от наказания
17.03.2020, 14:29
Гость: личный опыт

Это они вовремя спохватились... и ста лет не прошло.
17.03.2020, 14:29
Гость: Оллес

Верно пишешь !
У меня дед был ветеран - прошел всю войну,и после войны довелось ему уже в рядах НКВД очищать Землю от тварей вроде бендеры,ховавшейся по схронам,да латышских СС по лесам и землянкам.Много накрошил он выродков-палачей.И мы им ГОРДИМСЯ.Если что - и я не подведу.
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