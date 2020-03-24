Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа»

11:59

Александр Жаров, который 23 марта был отправлен в отставку с должности главы Роскомнадзора, стал генеральным директором АО «Газпром-Медиа Холдинг». В сообщении компании указывается, что такое решение было принято советом директоров.

В соответствии с документом соглашение с Жаровым подписано на три года.

В сообщении приводятся слова председателя совета директоров «Газпром-Медиа Холдинга» Алексея Миллера, который приветствовал нового гендиректора. По его мнению, «опыт Жарова, его цельный, широкий взгляд на российские медиа и глубокое понимание происходящих в отрасли процессов призваны успешно решить поставленные задачи по укреплению лидирующих позиций холдинга».

Комментируя свой уход, Жаров заявил ранее «Ведомостям», что работа Роскомнадзора за восемь лет его руководства серьезно изменилась. По его словам, он старался сделать из ведомства современный цифровой регулятор, который бы обеспечивал информационное благополучие россиян в условиях цифровой трансформации.

«У нас многое получилось», – говорил Жаров, отмечая, что новому руководителю Роскомнадзора предстоит решить много задач.

23 марта премьер-министр Михаил Мишустин уволил Жарова с поста главы Роскомнадзора, который он занимал с 2012 года. При нем регулятор безуспешно пытался заблокировать телеграм. Новым главой ведомства, по информации «Интерфакса», станет начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов.