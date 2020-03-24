ВЦИОМ оценил отношение россиян к обнулению президентских сроков

14:58

Наиболее важной поправкой к Конституции россияне считают обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания. Эту поправку назвали 95 процентов граждан, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В частности, респондентов спросили о поправке, которая снимает ограничения для занимавшего или занимающего должность президента для участия в следующих выборах (так называемое обнуление сроков). Как выяснилось, «скорее важной» ее назвали 61% респондентов. 30% посчитали «скорее неважным» закрепление этого принципа в Конституции.

Другие вопросы, связанные с изменениями в политической системе, не вызвали большого интереса у респондентов и не набрали 50% поддержки. В одном случае речь идет о расширении полномочий членов Совета Федерации, в другом — депутатов Государственной думы. В обоих случаях их важность положительно оценили 47% респондентов.

93 процента опрошенных считают важным признание детей приоритетным направлением государственной политики и обязательное предоставление им социальной поддержки.

В равной степени значимыми поправками для россиян являются предложения о защите и сохранении уникального природного многообразия нашей родины, гарантия адресной социальной поддержки и индексации социальных выплат, а также обязательная ежегодная индексация пенсий. Эти положения указали 92 процента граждан.