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ВЦИОМ оценил отношение россиян к обнулению президентских сроков

14:58 24.03.2020
Конституция © KM.RU, Коллаж © KM.RU
Конституция © KM.RU, Коллаж © KM.RU
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Наиболее важной поправкой к Конституции россияне считают обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания. Эту поправку назвали 95 процентов граждан, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В частности, респондентов спросили о поправке, которая снимает ограничения для занимавшего или занимающего должность президента для участия в следующих выборах (так называемое обнуление сроков). Как выяснилось, «скорее важной» ее назвали 61% респондентов. 30% посчитали «скорее неважным» закрепление этого принципа в Конституции.

Другие вопросы, связанные с изменениями в политической системе, не вызвали большого интереса у респондентов и не набрали 50% поддержки. В одном случае речь идет о расширении полномочий членов Совета Федерации, в другом — депутатов Государственной думы. В обоих случаях их важность положительно оценили 47% респондентов.

93 процента опрошенных считают важным признание детей приоритетным направлением государственной политики и обязательное предоставление им социальной поддержки.

В равной степени значимыми поправками для россиян являются предложения о защите и сохранении уникального природного многообразия нашей родины, гарантия адресной социальной поддержки и индексации социальных выплат, а также обязательная ежегодная индексация пенсий. Эти положения указали 92 процента граждан.

Темы: Конституция РФ, Россия, Законотворческая деятельность в России, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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25.03.2020, 00:14
Гость: что за ......меры такие ,

принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения????
Что за государственная и муниципальная медицина и какая между ними разница?
В СССР были платные поликлиники, однако ж в конститтуцию их никто не вставлял.
А щас напихали мусора.

Большое спасибо партии, правительству за ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
24.03.2020, 23:52
Гость: вольд

Признаться ошарашен решением "к..онгениального" суда. Видимо столько компромата на их участников и их родственников что ... нет мама н горюй.
Не исключаю, что его Велич-во Сам не стал "телефонизировать" Зорькину, а взял на "слабо"... продолжение соц.эксперимета.
А в результате подстава холопах
24.03.2020, 23:47
Гость: ах-аха- предложения о защите и сохранении

уникального природного многообразия нашей родины (а почему у вас Родина с маленькой буквы?

=В Конституции СССР -
Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир в их естественном состоянии являются неотъемлемым достоянием народов, проживающих на данной территории, находятся в ведении Советов народных депутатов и предоставляются для использования гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям.

-Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в СССР принимаются необходимые меры для охраны и научно обоснованного, рационального использования земли и ее недр, водных ресурсов, растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
-Статья 40. Граждане СССР имеют право на труд, — то есть на получение гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством минимального размера, — включая право на выбор профессии, рода занятии и работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных потребностей.

Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
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