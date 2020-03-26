В Магнитогорске при взрыве газа в жилом доме погибли два человека

19:07

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв газа. Он прогремел на втором этаже пятиэтажки и стал причиной пожара, сообщает ТАСС.

Огонь распространился на шесть квартир на втором и третьем этажах. Пожару присвоен третий уровень сложности.

Специалисты отмечают, что взрыв не привел к разрушению конструкций здания.

На месте происшествия обнаружены тела двух человек, из дома спасатели эвакуировали 27 жильцов.

Причиной взрыва могла стать утечка газа.