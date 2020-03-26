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В Магнитогорске при взрыве газа в жилом доме погибли два человека

19:07 26.03.2020
Стоп-кадр из видео

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв газа. Он прогремел на втором этаже пятиэтажки и стал причиной пожара, сообщает ТАСС.

Огонь распространился на шесть квартир на втором и третьем этажах. Пожару присвоен третий уровень сложности.

Специалисты отмечают, что взрыв не привел к разрушению конструкций здания.

На месте происшествия обнаружены тела двух человек, из дома спасатели эвакуировали 27 жильцов.

Причиной взрыва могла стать утечка газа.

Темы: Магнитогорск, Происшествия
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Комментарии читателей
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26.03.2020, 21:25
Гость: Мичман

Опять одно разгильдяйство... Горбатых могила исправит или Кто сгорит, тот не утонет.
26.03.2020, 20:27
Гость: Дед

опять косяк с системой вентиляции.
Но управляющая всё равно на жильцов спишет
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