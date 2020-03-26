В Магнитогорске при взрыве газа в жилом доме погибли два человека
Стоп-кадр из видео
В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв газа. Он прогремел на втором этаже пятиэтажки и стал причиной пожара, сообщает ТАСС.
Огонь распространился на шесть квартир на втором и третьем этажах. Пожару присвоен третий уровень сложности.
Специалисты отмечают, что взрыв не привел к разрушению конструкций здания.
На месте происшествия обнаружены тела двух человек, из дома спасатели эвакуировали 27 жильцов.
Причиной взрыва могла стать утечка газа.