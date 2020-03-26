Вопрос дня: а кто же оплатит работникам недельный отпуск в частных фирмах?

17:35

Недельный отпуск, о котором объявил Путин, вовсе не вызвал восторга у российских работодателей



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Недельные выходные, в которые отправил страну Путин в своем обращении, оказались вовсе не так заманчивы.

Их уже успели отменить для своих сотрудников многие работодатели, поскольку не вполне поняли, кто их должен оплачивать. Предпринимателям в сегодняшних кризисных условиях такое решение показалось слишком затратным.

Причем некоторые, как это видно из сообщений в социальных сетях, вместо выходных отправили своих сотрудников домой – работать на удаленном доступе, а другие – не сделали даже этого! И что – кто-то будет жаловаться? В стране, где законы соблюдаются крайне избирательным образом, уж не говоря о пожеланиях президента...

Да и другие аспекты этого решения тоже смущают.

Вот что пишет по этому поводу аналитик Вадим Жартун:

«Странная история, скажем прямо. Не карантин, а просто нерабочая неделя - как бы неплановые каникулы с барского плеча. То есть народ будет по-прежнему весело и беспечно шататься по городам и весям, разнося вирус, только теперь его будут получать не сослуживцы, а друзья и родственники. Ну, так себе мера, скажем прямо.

Даже если вы лично решите отсидеться дома, народ дружно рванёт за гречкой/туалетной бумагой, поэтому старайтесь - не старайтесь, а какая-нибудь зараза вам всё равно коронавирус притащит.

Про сохранение ЗП это здорово, конечно. Только не для тех, кто сидит на сделке или проценте с дохода. Для них сохранение ЗП - это сохранение нихрена.

Для малого и среднего бизнеса и вовсе дело дрянь: либо продолжай работать и плюй на рабочую/нерабочую неделю, либо увольняй людей - сохранять им зарплату и хотелось бы, да не из чего.

Напомню, что курс рубля лихорадит, импортные комплектующие и материалы только что взлетели в цене, покупательская активность снизилась, а тут ещё и четверть месячной выручки внезапно выпадает.

Многие бизнесы уже и без этого начали волну мягких сокращений - пока людей отправляют в отпуска и снижают зарплаты, но скоро пойдут и увольнения...»

А популярный блогер и дизайнер, возглавляющий собственное бюро, Артемий Лебедев и вовсе рассердился, и написал Путину «открытое письмо», полный текст которого мы привести не можем по причине того, что в нем - традиционно для Лебедева - присутствует ненормативная лексика.

Вкратце же он пишет вот что:

«Дорогой Владимир Владимирович! Вы тут выступили и обещали всем оплачиваемый отпуск до 5 апреля.

Прям так и сказали: "объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля."

Я слушал и слегка офигевал. Это очень круто, что людям сохранят зарплату. А где на нее взять денег? А? Может, государство компенсирует частным компаниям бабло? Или как?

Быть щедрым за мой счет есть бесконечное количество желающих. Но в данном случае, Владимир Владимирович, мы продолжим работать как и прежде, потому что дизайн - не нефть, у нас тут сверхдоходов нет. И неделя отпуска даже по вашей просьбе грозит нам банкротством, а мы еще пригодимся стране.

Поэтому вынужден вам отказать...»

Ситуацию очень жестко комментирует канал «Красный Сион»:

«Известный бонвиван и дизайнер Артемий Лебедев только в телеге собрал 100 тысяч просмотров и 10 тысяч лайков на резкой отповеди Владимиру Путину - он отказался отпускать работников на неделю выходных, потому что у Артемия нет сверхдоходов на 7 дней оплачиваемого отпуска.

Уверен, что и в других соцсетях это заявление собрало множество позитивных откликов. Даже среди наших знакомых есть такие, которые с восторгом пишут:"Красава! Все по делу пишет!". Причины тут две. Среди активных и образованных людей, сторонники Путина в меньшинстве и любая шпилька президенту вызывает бурные аплодисменты. Даже от такого лоялиста как Артемий, который годами издевался над оппозиционерами, смеялся над избиениями людей в ходе летних протестов и разыграл пранк со своим "отъездом" из страны.

Вторая причина - многие мелкие бизнесы и правда находятся на грани выживания. Жестокие игры нефтяных дельцов и корона-кризис пошатнули и без того слабое равновесие нашей экономики и могут причинить непоправимый ущерб, как минимум, нашей сфере услуг.

Но возмущаясь большим злом, не стоит забывать о малом: постоянном злоупотреблении дельцов вроде Артемия. Надо помнить, что многие малые бизнесы находятся в тяжелой кредитной кабале - они еще не открылись а уже всем должны: бюрократам, налоговикам, банкам. В таком положении нереально требовать от них идеального соблюдения ТК. Но пусть Артемий не прибедняется - его компашка и аналогичные ей являются ключевой частью деловой экосистемы. Все мы помним "П" "М" и прочие жо - гениальные креативы его конторы, получавшей миллионные контракты из бюджетов крупнейших городов страны.

Можно вспомнить еще и Тинькова (здоровья ему) и прочих наших жирных котов первой волны, выстроивших до поры успешный, но невероятно жестокий бизнес. Трагикомично, но в стране, в свое время, бывшей передовой по хотя бы декларируемым условия труда и трудовому законодательству, выстроена чудовищная пародия на лунную державу из "Незнайки": работников терзают штрафами, бьют по голове неоплачиваемым отдыхом, распиливают словно демона из "Дума" разрывом ГПХ.

А работник еще и аплодирует своему мучителю: "Ишь! Как по Путину прошелся!". Одумайся, бедняга - у тебя в жизни ничего нет, кроме этих 17 тысяч, которые с недавней поры стали считаться признаком среднего класса (как невесело шутят наши коллеги). И ты позволишь, чтобы твое благосостояние, от которого зависят и твоя семья, и твои перспективы, да и сама жизнь - чтобы оно зависело не от четких и понятных, установленных сверху правил, а от харизматичного дяди, который талантливо пишет в блоге и катается по миру на сэкономленные с тебя тысячи долларов?

Ну уж нет, думайте прежде всего о себе, ребята. И слушайте тех, кто втолковывает вам о собственных интересах, а не занимается популизмом: провластным, либеральным, правым или левым.

Интересы же у нас пока такие: не быть «неграми» вроде несчастных и никому неизвестных чертей из студии Лебедева, работающих за гроши и сменяющих друг друга как перчатки, но быть людьми, которых этот барчук боится обидеть. Сказали тебе отпустить на неделю с сохранением зарплаты и ты владелец большого бизнеса, а не ИП с 5 сотрудниками - значит, засунул тряпку в пасть и отпустил. Сказали перевести постоянных работников с ГПХ на постоянный контракт - перевел и в сторонку отошел.

Ведь нестабильность нашего бизнеса, она не только из-за нестабильности нашей внешней и внутренней политики. Она из-за невероятной алчности и жадности многих бизнесменов, воспринимающих всех нас как свой рабочий скот.

Да, меры объявленные Путином - это капля в море. Надо больше и шире - помогать каждому россиянину, потому что сегодня 99% из нас социально незащищены и обделены. Но спуску Артемиям тоже давать нельзя. Пускай крашеный под мультяшку тип помнит — его банкет накрыт за наш счет...»