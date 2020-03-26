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У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

14:52 26.03.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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У Народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Сейчас врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, передает Telegram-канал 112.

Ранее артиста перевели  в реанимацию больницы в Коммунарке. Изначально Лещенко вместе с супругой Ириной приехал в больницу и лег на обследование по совету своих друзей-врачей, поскольку почувствовал недомогание. Сейчас артист находится в реанимации.

«Его подпитывают там кислородом, и он будет там еще два дня», — говорил 25 марта концертный директор артиста Олег Дмитриев.

Между тем друг артиста, народный артист РСФСР Владимир Винокур заявил, что результат тестирования на коронавирус Льва Лещенко до сих пор неизвестен.

«Нет, это все неправда. Результата анализа еще нет», - сказал Винокур «Интерфаксу».

24 марта сообщалось о госпитализации Лещенко и его жены Ирины с подозрением на коронавирус. Супруги попали в больницу несколько дней назад после того, как артист вызвал на дом скорую помощь из-за воспаления легких.

В новость внесены дополнения в 16:00. Добавлено сообщение от Владимира Винокура.

Темы: Коронавирус, Знаменитости и популярные персоны
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Комментарии читателей
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26.03.2020, 19:21
Гость: на других ресурсах пишут что

Лев Лещенко с супругой только что возвратился с гастролей в Америке, и после этого почувствовал себя плохо.

=По данным kp.ru, примерно две недели назад(11 марта)
Лещенко и его супруга вернулись в Россию из США и Канады. Во время перелета им пришлось сделать пересадку во французском Марселе. "И тогда начались первые легкие проявления ОРВИ. Может быть, тогда и подхватили инфекцию?" - рассказал изданию друг семьи. Вернувшись с гастролей, Лещенко самоизолировался, однако их с женой самочувствие оставля
26.03.2020, 17:19
Гость: владимир

Лещенко знают и любят половина России,да и в бывшем СССР.А за вас точно мало
кто будет волноваться.
26.03.2020, 16:55
Гость: blog2038,.

"А зачем про него на всю страну?"
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Я не уверен, но я думаю это потому что Лещенко Народный артист РСФСР.
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