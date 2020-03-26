У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

14:52

У Народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Сейчас врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, передает Telegram-канал 112.

Ранее артиста перевели в реанимацию больницы в Коммунарке. Изначально Лещенко вместе с супругой Ириной приехал в больницу и лег на обследование по совету своих друзей-врачей, поскольку почувствовал недомогание. Сейчас артист находится в реанимации.

«Его подпитывают там кислородом, и он будет там еще два дня», — говорил 25 марта концертный директор артиста Олег Дмитриев.

Между тем друг артиста, народный артист РСФСР Владимир Винокур заявил, что результат тестирования на коронавирус Льва Лещенко до сих пор неизвестен.

«Нет, это все неправда. Результата анализа еще нет», - сказал Винокур «Интерфаксу».

24 марта сообщалось о госпитализации Лещенко и его жены Ирины с подозрением на коронавирус. Супруги попали в больницу несколько дней назад после того, как артист вызвал на дом скорую помощь из-за воспаления легких.

В новость внесены дополнения в 16:00. Добавлено сообщение от Владимира Винокура.