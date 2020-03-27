Почему РПЦ не хочет закрывать храмы

21:00

Твердость питерского губернатора для патриархии удобнее, чем демократизм Москвы, считает протодиакон Андрей Кураев

Троицкий кафедральный собор © KM.RU, Елена Колебакина

На наших глазах происходит неожиданный конфликт между государственной властью и Русской православной церковью. Пока он только вначале: в четверг губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел запрет на посещение, в том числе, религиозных организаций на период с 28 марта по 5 апреля. В РПЦ это решение назвали «противоречащим Конституции».

Санкт-Петербургская епархия заявила, что духовенство должно «исполнять пастырский долг по отношению ко всем верующим», включая тех, кому в текущей ситуации нужно посетить храм. В то же время, в епархии сообщили об организации онлайн-трансляций служений для тех прихожан, которые остаются дома, и о причащении на дому для пожилых людей.

Кроме того, наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий в интервью порталу «Царьград» заявил, что Лавра продолжит служения по обычному расписанию. При этом он добавил, что священнослужители «не позволят „внешним“ закрыть храмы собственными руками» духовенства, и пригрозил, что «если это сделают силовые структуры, то все последствия будут на их совести». Ситуацию для «Росбалта» комментирует протодиакон Андрей Кураев.

— О. Андрей, что случилось? Какой-то серьезный конфликт?

— Прежде всего, с правовой точки зрения, в данном случае патриархия права. То, что вместо карантина президентом Путиным объявлена выходная неделя — это совершеннейшее безобразие. Это совершенно не правовое понятие. Главное следствие того, что у нас «выходная неделя» — то, что государство отказывается от любых обязательств. По сути — все перекладывается на работодателей, на мелкий и средний бизнес. И у людей нет никаких оснований для того, чтобы какие-то иски государству выкатывать. Государство снимает с себя ответственность. Это плохо!

И в этих условиях подвисают в воздухе все чрезвычайные меры, все это хождение патрулей по улицам и т. д. Если у нас режим выходного дня — при чем тут Росгвардия? И если банкам сказано: работаем, как в новогодние каникулы, тогда и все остальное должно быть, как в новогодние каникулы. А у новогодних каникул никакого правового статуса нет. И храмы-то на них уж точно не закрываются, насколько я знаю.

— Но все-таки, до сих пор Московская патриархия всегда шла в ногу с властью: и царской, и даже советской, поелику возможно. И тем более — с постсоветской. Что теперь, какой-то бунт произошел, «распад симфонии»?

— Я не исключаю, что здесь может иметь место приватная договоренность. На самом деле, Беглов в Петербурге поступил гораздо более удобно для местной епархии, чем Собянин в Москве.

Собянин просит церковь воздержаться от служб, и тем самым лично на патриарха перелагает ответственность. Беглов приказывает — и тем самым снимает с местных церковных управленцев всякую ответственность. Они всегда могут встать в позу просто обиженных: «А вы знаете, это форсмажорные обстоятельства, нам приказали, мы не хотели и т. д. Нас силой заставили, чуть ли не ОМОН привели и закрыли наши храмы».

И складывается мнение, что для спасения своего лица в глазах ортодоксов, церковному начальству гораздо удобнее позиция Беглова, чем Собянина. А учитывая подчеркнутую ортодоксальность Беглова, я не исключаю, что такая сепаратная договоренность могла быть.

— И никаких чрезвычайных событий в этом поле ожидать не стоит?

— Нет, конечно. «Событий» уж точно не надо ожидать. Полиции, врывающейся в Лавру — этого точно не будет. При этом гибкость в Церкви вообще как раз начинается проявляться — даже на Украине, где более «упертый» епископат. Вот, из свежих новостей: запорожский митрополит Лука, врач по первой профессии. Последнее его объявление: на Пасху не будут причащать. Он издал циркуляр по своей епархии, в котором есть вполне здравые положения.

По идее — Великим постом не причащают и не служат литургии в понедельник, вторник и четверг. Тех, кому уж очень надо, в среду и пятницу причащают запасными дарами. Это называется литургия преждеосвященных даров. А по понедельникам, вторникам и четвергам литургии нет.

Что Лука сказал? Поскольку украинское правительство постановило: больше десяти не собираться, разрешаю в любой день недели причащать десять человек. Составьте заранее список прихожан, кто хочет причаститься, и распределите по этим будним дням.

И причащайте этими запасными дарами. На улице, соблюдая при этом дистанцию: два метра между людьми в храме, полтора метра на улице, где сквознячок. А на Пасху вообще причастия не будет, потому что много людей придет. Поэтому причащать во все дни Страстной седмицы — недели перед Пасхой.

Беседовал Леонид Смирнов