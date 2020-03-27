В Кремле обсуждают проведение голосования по Конституции в конце мая

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Голосование по поправкам в Конституцию может пройти 27 мая или 3 июня. Такие даты наметили в администрации президента, пишет РБК. Источники «Ведомостей» подтвердили, что предварительно именно эти даты рассматриваются.

Обе обсуждаемых вариантов выпадают на среду, как и 22 апреля. В Москве настаивают на проведении голосования в середине недели, чтобы объявленный выходной нельзя было совместить с субботой и воскресеньем, так как это может отразиться на явке, поясняют собеседники изданий. По той же причине рассматривают именно конец мая и начало июня, до старта периода отпусков и дачного сезона. Крайним сроком проведения плебисцита источники называют конец июня — начало июля после ЕГЭ и выпускных мероприятий.

Крайний срок проведения плебисцита летом — это самый конец июня—начало июля, после ЕГЭ и выпускных балов, добавляет источник РБК.

Теоретически возможен перенос на единый день голосования в сентябре этого года, рассказывает еще один источник. Но в Кремле это рассматривают как нежелательный сценарий — ряд положений закона о поправке в Конституцию отличаются от норм избирательного законодательства, добавляет он. К примеру, наблюдателей на голосование по поправкам может направлять только Общественная палата, а наблюдателей на выборы — представители политических партий.

17 марта Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования по инициированному им же изменению Конституции 22 апреля с оговоркой, что плебицсит пройдет в этот день, только если позволит ситуация, связанная с коронавирусом. 25 марта в ходе обращения к россиянам он объявил о переносе голосования на неопределенный срок.