В Госдуме одобрили проект об идентификации клиентов игорных заведений

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об идентификации клиентов игорных заведений, пишет РИА Новости.

Отмечается, что данный законопроект призван усилить налоговый контроль поступления платежей. Планируется, что он будет внесен на рассмотрение Думы 1 апреля.

Документ, в частности, обязывает указывать в кассовом чеке, сформированном при расчётах с обменными знаками игорного заведения, отдельные реквизиты, которые позволят налоговикам идентифицировать клиентов таких заведений. К этим реквизитам относятся фамилия, имя, отчество (при наличии), серия и номер паспорта клиента или его идентификационный номер налогоплательщика.

С 1 января 2020 года налоговая база по НДФЛ в части доходов в виде выигрышей, полученных в казино и залах игровых автоматов, определяется как положительная разница между полученными и уплаченными за фишки денежными средствами.

При этом определение налоговой базы и исчисление суммы налога производятся инспекцией по истечении налогового периода на основании данных, полученных от организаторов азартных игр, проводимых в казино и залах игровых автоматов, в соответствии с законодательством о применении контрольно-кассовой техники.