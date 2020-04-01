Глава Роспотребнадзора предложила продлить нерабочую неделю

22:04

Нерабочую неделю, которую объявил в России президент Владимир Путин, необходимо продлить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день в разных субъектах Российской Федерации разное развитие эпидситуации. Сегодня 45 субъектов находятся в первой или второй фазе эпидемического процесса. Остальные субъекты — между третьей и четвертой, то есть там эпидпроцесс нарастает», — приводит ее слова РБК.

Попова добавила, что каждой фазе распространения инфекции соответствуют свои противоэпидемические мероприятия.

Вице-премьер Татьяна Голикова также предложила продлить период нерабочих дней. Это произошло на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

«Оценивая первые три дня нерабочих дней, которые были введены вашим указом, мы полагаем, что эти меры социального дистанцирования должны быть продлены. Но я бы сказала, что продлять эти меры нужно четко исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона», — сказала Голикова

По словам Голиковой, наибольший уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксирован в Москве, Коми, Бурятии, Санкт-Петербурге и Московской области. Голикова уточнила, что в статистике заражений по-прежнему превалируют завозные случаи. Десять регионов сейчас свободны от инфекции, сообщила вице-премьер.