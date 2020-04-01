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Глава Роспотребнадзора предложила продлить нерабочую неделю

22:04 1.04.2020
Анна Попова. Фото с сайта kremlin.ru

Нерабочую неделю, которую объявил в России президент Владимир Путин, необходимо продлить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день в разных субъектах Российской Федерации разное развитие эпидситуации. Сегодня 45 субъектов находятся в первой или второй фазе эпидемического процесса. Остальные субъекты — между третьей и четвертой, то есть там эпидпроцесс нарастает», — приводит ее слова РБК.

Попова добавила, что каждой фазе распространения инфекции соответствуют свои противоэпидемические мероприятия.

Вице-премьер Татьяна Голикова также предложила продлить период нерабочих дней. Это произошло на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

«Оценивая первые три дня нерабочих дней, которые были введены вашим указом, мы полагаем, что эти меры социального дистанцирования должны быть продлены. Но я бы сказала, что продлять эти меры нужно четко исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона», — сказала Голикова

По словам Голиковой, наибольший уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксирован в Москве, Коми, Бурятии, Санкт-Петербурге и Московской области. Голикова уточнила, что в статистике заражений по-прежнему превалируют завозные случаи. Десять регионов сейчас свободны от инфекции, сообщила вице-премьер.

Темы: Коронавирус, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.04.2020, 23:59
Гость: Ray Bloom

Не Попова ли будет платить зарплаты из своего кармана?
01.04.2020, 22:27
Гость: =

- Сергей Семёныч, а почему все должны сидеть дома и выходить только по QR коду, а члены правительства, думы и росГвардия могут перемещаться куда угодно без ограничений?
- Их не жалко!
01.04.2020, 22:26
Гость: Скептик

Появился образец одноразового пропуска при карантине. Внешне он один в один похож на пятитысячную купюру и даже снабжён индивидуальным номером и водяными знаками.
Все комментарии (4)
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