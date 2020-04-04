Из-под завалов дома в Орехово-Зуеве извлекли тело еще одного погибшего

19:36

Число жертв взрыва газа в подмосковном Орехово-Зуеве выросло до двух: при разборе завалов было обнаружено тело еще одного погибшего, сообщает ТАСС.

По последним данным, пострадали шесть человек. Из них госпитализировали пять человек: трое - в реанимации, один - в травматологии, еще один был отпущен домой на амбулаторное лечение после того, как ему зашили бровь.

Между тем следствие сообщило, что взрыв газа в доме в Подмосковье квалифицирован по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ УК РФ). Представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий заявила "Интерфаксу", что в настоящее время опрашиваются жильцы, устанавливается количество пострадавших и погибших.

После разбора завалов будет проведен осмотр места происшествия следователями с участием специалистов газовой службы, а также назначены соответствующие экспертизы. "Производятся выемки в управляющей компании, обслуживающей данный дом", - сказала Врадий.

В субботу в подмосковном городе Орехово-Зуево в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газовой колонки. В результате обрушился подъезд дома с 1 по 5 этаж.