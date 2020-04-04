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Из-под завалов дома в Орехово-Зуеве извлекли тело еще одного погибшего

19:36 4.04.2020
Стоп-кадр из видео
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Число жертв взрыва газа в подмосковном Орехово-Зуеве выросло до двух: при разборе завалов  было обнаружено тело еще одного погибшего, сообщает ТАСС.

По последним данным, пострадали шесть человек. Из них госпитализировали пять человек: трое - в реанимации, один - в травматологии, еще один был отпущен домой на амбулаторное лечение после того, как ему зашили бровь. 

Между тем следствие сообщило, что взрыв газа в доме в Подмосковье квалифицирован по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ УК РФ). Представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий заявила "Интерфаксу", что в настоящее время опрашиваются жильцы, устанавливается количество пострадавших и погибших.

После разбора завалов будет проведен осмотр места происшествия следователями с участием специалистов газовой службы, а также назначены соответствующие экспертизы. "Производятся выемки в управляющей компании, обслуживающей данный дом", - сказала Врадий.

В субботу в подмосковном городе Орехово-Зуево в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газовой колонки. В результате обрушился подъезд дома с 1 по 5 этаж.

Темы: Московская область, Происшествия
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Комментарии читателей
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04.04.2020, 23:51
Гость: ЭТО ЯЯЯ

Магнитогорский сценарий, а завтра наверное газель ликвидируют...
04.04.2020, 21:07
Гость: д. советник

И сколько газа должно было скопиться?Полный дом жильцов борящихся с коронавирусом не заметили скопившийся газ .Мои соболезнования.
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