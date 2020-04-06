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Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска

10:12 6.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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После окончания пандемии коронавируса ряд профессий могут стать невостребованными, пишет RT со ссылкй на анализ экспертов Института прогрессивного образования.

Сильнее всех пострадают профессии из сферы туризма. Так, в зону риска, в первую очередь, попадут турагенты и экскурсоводы. Кадровые изменения в этой сфере ожидаются уже в текущем году. 

Серьезная ситуация наблюдается в отрасли пассажирских авиаперевозок, ряд авиакомпаний уже находится на грани банкротства. В результате на рынке труда могут оказаться много высококвалифицированных профессионалов.

Сложности могут ожидать и сотрудников в сфере фитнес-индустрии. По мнемию экспертов, после прекращения действия режима самоизоляции отрасль не сможет вернуть клиентов в полном объеме, в результате чего значительное число опытных инструкторов окажется на рынке труда. 

Эпидемия коронавируса и принимаемые против нее меры способны ускорить процессы автоматизации и цифровизации рабочих процессов, что началось задолго до пандемии. В связи с этим под угрозой находятся карьерные перспективы представители целого ряда профессий. Среди них младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы, а также работники полиграфии.

После окончания пандемии сложный период также ждет сферы моды, визажа и стационарного общепита.

Эксперты отмечают, что проблемы могут затронуть и IT-специалистов. "Хотя, казалось бы, все уходит в онлайн и айтишники должны быть востребованы. Но платежеспособный спрос на такие услуги тоже упадет», — говорят они.

При этом отмечается, что ряд отраслей относительно быстро восстановятся, которые по определению не могут перейти в онлайн и сейчас находятся в вынужденном простое. В частности это касается парикмахеров, косметологов, маникюрных мастерах. 

В России зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом. При этом 43 пациента умерли, а 333 — вылечились. В мире объявлена пандемия коронавируса. Общее число инфицированных превысило 1,1 миллиона человек.

Темы: Коронавирус, Рынок труда и безработица в России
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Комментарии читателей
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06.04.2020, 13:02
Гость: Анна

Не обслуживающий ПЕРСОНАЛ, а рабы и господы. а МЫ С ТОБОЙ ДЯДЯ В ЭТОМ МИРЕ ВСЕГО ЛИШЬ РАБЫ. Хотя может ты олигарх. КАПИТАЛИЗМ-ЭТО РАБСТВО И ЕСТЬ. Ничего скоро социалистическая революция в США. Без Третьей мировой капитализм умрет. К чему привыкать "умницам и красавицам"? Мы с рождения живем в рабстве под названием капитализм,где люди как рабы продают себя господам.Футболисты и хоккеисты продают себя господам хозяевам клубов. .Это вам НАДО БУДЕТ ПРИВЫКАТЬ К СОЦИАЛИЗМУ. Как говорит Хазин в связи с кризисом будет расти спрос на "Красный проект" и "Исламский проект" . Хазин говорил что именно в США и Европе будет спрос на "Красный проект" . Все заканчивается ваше бизнесмены.Больше вы преуспевать никогда не будете.Идите бизнесмены работать бухгалтерами, учителями,юристами,инженерами. Хазин умнее масонов,Ротшильдов так как он видит в отличии от них будущее за социализмом и "Исламским проектом" ,а не феодализм каким видят будущее мира Ротшильды в своем глупом фильме "Игра престолов". В феодализм не скатимся.
06.04.2020, 11:43
Гость: Гость

Все намного проще. Специалисты окажутся не нужны, поскольку у "генерала есть свой сын" - только в качестве обслуживающего персонала. В смысле диплом о высшем образовании только можно будет использовать в качестве туалетной бумаги. Нет, незаменимых не будет в принципе - при феодализме, в отличие от того же капитализма, главный актив - это ресурсы. В смысле мозги нужны только при капитализме, при феодализме нужен "статус". Да, у Ломоносова все же получилось, но он такой один был. Вот поэтому парикмахеры, маникюрщицы, строители - это все обслуживающий персонал. У меня тоже двоюродная бабушка была и красавица - я когда увидела ее портрет, никогда не забуду - красивее я просто не встречала в этой жизни. И умница, с дипломом учительницы, и с хорошей интеллигентной семьи - я бы сказала достаточно не бедной, поскольку мать ее выдали замуж по расчету. Но при всех своих достоинствах все равно всю жизнь в дерьме прокопалась. Потому что только поляки могли быть учителями, а украинцы - лишь в качестве обслуживающего персонала, как впрочем и сейчас. Так что, привыкайте "умницы и красавицы" к новой реальности. Чем быстрее осознаете свое место - в смысле в прихожей на коврике - в этом "новом и дивном мире", тем легче будет выжить в будущем...
06.04.2020, 11:16
Гость: победу над пандемией можно ускорить ("золотой сегмент выздор

цитата "а 333 — вылечились". Из всех выздоровевших вирусологи должны отобрать "золотой сегмент выздоровевших" - тех кто и выздоровел, и не заразил других, окружение, и чем то лучше остальных выздоровевших и не заразивших других. И собрать их на конференцию реальную или виртуальную, онлайн конференцию или в социальных сетях, или опросить по анкетам, по опросникам. Собрать данные о всех факторах способствовавших выздоровлению, обсудить повторяющиеся у разных пациентов факторы на конференциях блиц и консилиумах вирусологов. Квалифицированным вирусологам следует пойти к главврачам где хранятся карты этих пациентов, там их адреса и телефоны, составить их списки, обзвонить, составить "золотой сегмент выздоровевший", отксерить их медицинские карты (/или получить доступ к электронным картам с согласия главврачей и директоров больниц), повторно взяв их у главврачей, и расспросить "золотой сегмент выздоровевший": как они относились к рекомендациям врачей и как они их соблюдали, что дополнительно делали вообще и чтобы выздороветь, чего избегали, и кто они такие в общем,быстро выздоровевшие.
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