Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска

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После окончания пандемии коронавируса ряд профессий могут стать невостребованными, пишет RT со ссылкй на анализ экспертов Института прогрессивного образования.

Сильнее всех пострадают профессии из сферы туризма. Так, в зону риска, в первую очередь, попадут турагенты и экскурсоводы. Кадровые изменения в этой сфере ожидаются уже в текущем году.

Серьезная ситуация наблюдается в отрасли пассажирских авиаперевозок, ряд авиакомпаний уже находится на грани банкротства. В результате на рынке труда могут оказаться много высококвалифицированных профессионалов.

Сложности могут ожидать и сотрудников в сфере фитнес-индустрии. По мнемию экспертов, после прекращения действия режима самоизоляции отрасль не сможет вернуть клиентов в полном объеме, в результате чего значительное число опытных инструкторов окажется на рынке труда.

Эпидемия коронавируса и принимаемые против нее меры способны ускорить процессы автоматизации и цифровизации рабочих процессов, что началось задолго до пандемии. В связи с этим под угрозой находятся карьерные перспективы представители целого ряда профессий. Среди них младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы, а также работники полиграфии.

После окончания пандемии сложный период также ждет сферы моды, визажа и стационарного общепита.

Эксперты отмечают, что проблемы могут затронуть и IT-специалистов. "Хотя, казалось бы, все уходит в онлайн и айтишники должны быть востребованы. Но платежеспособный спрос на такие услуги тоже упадет», — говорят они.

При этом отмечается, что ряд отраслей относительно быстро восстановятся, которые по определению не могут перейти в онлайн и сейчас находятся в вынужденном простое. В частности это касается парикмахеров, косметологов, маникюрных мастерах.

В России зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом. При этом 43 пациента умерли, а 333 — вылечились. В мире объявлена пандемия коронавируса. Общее число инфицированных превысило 1,1 миллиона человек.