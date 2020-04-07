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Правительство предложило давать гражданство РФ без отказа от иностранного

12:48 7.04.2020
Госдума
© KM.RU, Алексей Белкин
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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит иностранцам получать российское гражданство без отказа от имеющегося.

«Предлагается исключить требование об обращении соискателя гражданства РФ в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства», - говорится в пояснительной записке.

Также законопроектом предлагается исключить требования о соблюдении условия трехлетнего срока нахождения на территории России и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, если такие лица:

• имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав СССР, и не получили гражданство этих государств;

• иностранных граждан, состоящих в браке с гражданином РФ, проживающим на территории Российской Федерации, и имеющим в этом браке общих детей;

• иностранных граждан, имеющих хотя бы одного родителя, имеющего гражданство РФ и проживающего на территории Российской Федерации, а также для иных категорий иностранных граждан, указанных в пункте 2 статьи 14 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

Кроме того, законопроектом предлагается сократить с 3 лет до 1 года срок осуществления трудовой деятельности в РФ для лиц, окончивших российские образовательные или научные организации.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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07.04.2020, 18:52
Гость: Carlos

Согласен... Это полное девальвирование гражданства России.
Если это проскочит, то Россию будет следовать называть "рашкой" (именно так, с маленькой буквы)...
07.04.2020, 18:47
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

И как считаете кто к нам, не в Москву, поедет? :-)
07.04.2020, 18:39
Гость: blog2038,.

Я подозреваю, что это изменение сделано для того чтобы уговорить руссих в других странах запросить российское гражданство.
.
Поможет или нет, не знаю, но побочный эффект этого закона будет самым наинежелаемым для исконных националистов.
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