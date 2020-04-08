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Два человека погибли при обрушении дома в Нижегородской области

10:04 8.04.2020
Обрушение жилого дома в Нижегородской области
Скриншот с видео
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Два человека погибли в результате обрушения жилого дома в Нижегородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

В ночь на среду, 8 апреля, в селе Филинское Вачского района, в жилом двухэтажном доме, где проживают 12 человек, взорвался газовый баллон. Обрушилась часть здания между подъездами дома.

Из-под завалов дома были извлечены один погибший и один пострадавший с серьезными травмами. Пострадавший позже скончался в больнице. 

"Врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались слишком серьезными. Погибшие – молодые мужчины – 1994 и 1996 годов рождения", – цитирует агентство заявление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Из обрушевшегося дома также спасли четырех человек, включая ребенка. Опасений за их жизнь и здоровье нет.

По поручению Никитина семьям погибших и пострадавшим окажут материальную помощь.

По предварительным данным, причиной случившегося могла стать неправильная эксплуатация газового оборудования. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Темы: Нижегородская область, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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08.04.2020, 12:11
Гость: Сердечник

опять газ...
стопудово не хватает грамотных мастеров....
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