Минсельхоз РФ предложил привлечь студентов и заключенных к сельхозработам

14:56

Минсельхоз РФ рассматривает возможность привелечения студентов аграрных вузов и заключенных к посевной и уборочной кампаниям в связи с ограничениями на въезд в Россию иностранных граждан, пишет "Интерфакс".

По оценке ведомства, общая дополнительная потребность отечественной сельскохозяйственной отрасли в рабочей силе составляет около 23 тысяч человек на весь период сезонных работ.

В первую очередь планируется восполнить дефицит работников за счет взаимодействия с региональными службами занятости. В частности, министерство планирует стимулировать трудоустройство на аграрных предприятиях работников, высвобождающихся в других сферах экономики.

Также к сезонным работам планируется привлечь порядка 11 тысяч студентов. Для учащихся предусмотрена возможность трудоустройства на предприятиях, что поможет им определиться с дальнейшим местом работы.

Привлечение к работам осужденных Минсельхоз вместе с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) рассмотрит при условии обеспечения их надлежащей охраны и изоляции. Работа по уборке урожая также может быть также предоставлена тем осужденным, у которых лишение свободы было заменено на исправительные работы.

При изменении эпидемиологической обстановки в стране Минсельхоз инициирует вопрос привлечения иностранных граждан к работе в отрасли.