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Минсельхоз РФ предложил привлечь студентов и заключенных к сельхозработам

14:56 8.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Минсельхоз РФ рассматривает возможность привелечения студентов аграрных вузов и заключенных к посевной и уборочной кампаниям в связи с ограничениями на въезд в Россию иностранных граждан, пишет "Интерфакс".

По оценке ведомства, общая дополнительная потребность отечественной сельскохозяйственной отрасли в рабочей силе составляет около 23 тысяч человек на весь период сезонных работ.

В первую очередь планируется восполнить дефицит работников за счет взаимодействия с региональными службами занятости. В частности, министерство планирует стимулировать трудоустройство на аграрных предприятиях работников, высвобождающихся в других сферах экономики.

Также к сезонным работам планируется привлечь порядка 11 тысяч студентов. Для учащихся предусмотрена возможность трудоустройства на предприятиях, что поможет им определиться с дальнейшим местом работы.

Привлечение к работам осужденных Минсельхоз вместе с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) рассмотрит при условии обеспечения их надлежащей охраны и изоляции. Работа по уборке урожая также может быть также предоставлена тем осужденным, у которых лишение свободы было заменено на исправительные работы.

При изменении эпидемиологической обстановки в стране Минсельхоз инициирует вопрос привлечения иностранных граждан к работе в отрасли.

Темы: Минсельхоз
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.04.2020, 19:12
Гость: Вот видишь!

У нас можно не только атомные ледоколы строить, но и работать в сельхозе куда эффективнее, чем в Польше!
08.04.2020, 19:09
Гость: Это

будет катастрофа.
08.04.2020, 19:08
Гость: Продезинфицируйте

свои мозги, студент!
Все комментарии (26)
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