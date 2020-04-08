Безработным родителям выдадут по 3000 рублей в месяц на каждого ребенка

16:26

В ближайшие три месяца семьи с безработными родителями будут получать по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина, которое он сделал на совещании в режиме видеоконференции с главами регионов.

«В этом случае, помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать еще по 3 тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка», - сказал Путин.

Также Путин отметил, что выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно начнутся на месяц раньше - в июне.