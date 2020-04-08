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Безработным родителям выдадут по 3000 рублей в месяц на каждого ребенка

16:26 8.04.2020
Путин
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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В ближайшие три месяца семьи с безработными родителями будут получать по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина, которое он сделал на совещании в режиме видеоконференции с главами регионов.

«В этом случае, помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать еще по 3 тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка», - сказал Путин.

Также Путин отметил, что выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно начнутся на месяц раньше - в июне.

Темы: Коронавирус, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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08.04.2020, 21:46
Гость: На всех денег не напасёшся.

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев владеет островом на реке Волга с с дачей и 5D-кинотеатром. Об этом сообщил «Проект» в своем расследовании, пишет ....

На резиденцию в 27 гектаров журналисты обратили внимание в 2012 году. Предполагалось, что она принадлежит Владимиру Путину. До 2008 года там была база отдыха «Лотос», состоящая из плавучей гостиницы, коттеджа и охотничьих домиков на 48 мест. Когда журналист издания попытался позвонить и забронировать домик для рыбалки, то ему сказали, что турбаза принадлежит «кому нужно и не для простых людей», забронировать нельзя.

Строительство резиденции началось в 2010 году. Тогда участок острова Гористый перевели из статуса земель сельхозназначения в статус особо охраняемой территории.
08.04.2020, 21:02
Гость: макар

Да...уж...ну что тут скажешь, кроме матюков...
08.04.2020, 20:48
Гость: Сердечник

это расходы семьи в пределах статистической погрешности: потратили, но на что не помним уже...
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