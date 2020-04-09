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Отчет Мишустина в Госдуме перенесли на более поздний срок

15:45 9.04.2020
Михаил Мишустин. Фото с сайта kremlin.ru
Михаил Мишустин. Фото с сайта kremlin.ru
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Ежегодный отчет правительства, который должен был состояться 15 апреля, перенесли на более позднюю дату. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«У всех есть понимание, что правильно было бы отчет отложить, возможно, это будет июль», — передает его слова «Интерфакс». При этом спикер нижней палаты парламента добавил, что новая дата еще не определена. Ее можно будет назначить только после стабилизации обстановки по коронавирусу.

Изначальная дата для ежегодного отчета о работе кабмина была выбрана еще в январе. Тогда премьер-министр Михаил Мишустин вступил в должность, сменив на этом посту Дмитрия Медведева. В этом выступлении глава правительства должен будет отчитаться о результатах работы прошлого кабинета министров за 2019 год.

Отмена массовых мероприятий в России в последние месяцы связана с пандемией коронавируса. В целях безопасности многие чиновники перешли на дистанционный режим работы. В частности, депутатам Госдумы старше 65 лет разрешено работать на «удаленке» и не посещать пленарные заседания.

По последним данным, в России выявлено более 10 тысяч случаев заражения COVID-19. Больше всего инфицированных в Москве — 6698 человек. За все время от заболевания скончались 76 россиян, а вылечились около 700.

Темы: Михаил Мишустин, Государственная Дума РФ, Правительство России
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