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Треть россиян назвали удаленную работу хуже офисной

13:51 9.04.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Сервис по поиску работы Superjob опубликовал результаты собственного исследования, в рамках которого оценивалось отношение людей к переходу на удаленный режим работы.

Как оказалось, примерно 32 процента опрошенных считают, что качество их работы после перехода на «удаленку» снизилось. При этом каждый пятый (20%) отметил, что ему комфортнее работать из дома.

35 процентов опрошенных сообщили, что качество их работы не изменилось, а около 18 процентов заявило об увеличении нагрузки после перехода на удаленный режим работы. Снижение загруженности отметили 36 процентов людей, а 40 процентов считают, что работы у них осталось столько же.

При этом 66 процентов опрошенных выразили желание вернуться на работу после окончания режима самоизоляции и только 19 процентов хотели бы остаться на удаленке.

Также отмечается, что о снижении доходов после перехода на удаленный режим работы заявили 7 процентов опрошенных, около 5 процентов заявили о невозможности организовать свое рабочее место.

Темы: Рынок труда и безработица в России
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Комментарии читателей
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09.04.2020, 16:31
Гость: Донецк

Согласен!
09.04.2020, 16:29
Гость: Удаленная работа опасна тем,

что ты постоянно работаешь около холодильника.
09.04.2020, 15:42
Гость: Сердечник

тот случай когда не на кого спихнуть даже часть своей работы,
хотя уверен "профессионалы" ещё круче могут удалённо изображать кипучую деятельность...
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