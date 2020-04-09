Треть россиян назвали удаленную работу хуже офисной

13:51

Сервис по поиску работы Superjob опубликовал результаты собственного исследования, в рамках которого оценивалось отношение людей к переходу на удаленный режим работы.

Как оказалось, примерно 32 процента опрошенных считают, что качество их работы после перехода на «удаленку» снизилось. При этом каждый пятый (20%) отметил, что ему комфортнее работать из дома.

35 процентов опрошенных сообщили, что качество их работы не изменилось, а около 18 процентов заявило об увеличении нагрузки после перехода на удаленный режим работы. Снижение загруженности отметили 36 процентов людей, а 40 процентов считают, что работы у них осталось столько же.

При этом 66 процентов опрошенных выразили желание вернуться на работу после окончания режима самоизоляции и только 19 процентов хотели бы остаться на удаленке.

Также отмечается, что о снижении доходов после перехода на удаленный режим работы заявили 7 процентов опрошенных, около 5 процентов заявили о невозможности организовать свое рабочее место.