Миллионы безработных печенегов станут серьезным испытанием для Путина и его княжества

13:02

Печенги и половцы, терзающие Россию, это мы с вами с точки зрения государства



Стоп-кадр из видеотрансляции

В среду Владимир Путин попытался сгладить неприятный эффект от своего второго обращения к нации, когда оплачиваемые каникулы были продлены до конца апреля за счет работодателей, а ответственность за борьбу с коронавирусом и экономику была передана субъектам федерации. Президент выступил со вступительной речью перед селекторным совещанием при участии членов правительства и глав регионов.

Владимир Путин еще раз попросил россиян потерпеть вынужденную самоизоляцию, а попытался сплотить нацию символическими примерами из истории Руси.

- Все проходит - и это пройдет. Страна уже проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы - со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную, - заявил президент.

Заметим, метафоры о набегах кочевых племен Владимир Путин уже использовал в похожем контексте летом 2010 года.

Кроме того, Владимир Путин объявил о новом пакете поддержки для населения и бизнеса, которые, скорее, дополняют и уточняют предыдущие. А также пообещал поддержать медиков.

Большинство экспертов оценивают меры как недостаточные. Главное требование бизнеса о субсидировании зарплат ради сохранения рабочих мест выполнено не было.

Впрочем, президент дал понять, что правительство и ЦБ должно разработать дополнительные меры поддержки для компаний, которые сохраняют занятость. Вероятно, речь идет о поддержке отраслей из списка наиболее пострадавших, опубликованного правительством, который считается неполным.

Так, Путин пообещал дополнительную адресную поддержку для семей с детьми, выплату пособий для потерявших работу после 1 марта по верхней планке в размере МРОТ и расширение каникул по потребительским и ипотечным кредитам на большее число граждан страны.

Дополнительные меры поддержки бизнесу включают отсрочку по уплате страховых взносов на шесть месяцев и их реструктуризацию.

Персонал больниц, непосредственно занимающихся лечением заболевших COVID-19, получит существенные доплаты: для врачей - 80 тысяч рублей, для среднего медперсонала - 50 тыс. рублей, для младшего - 25 тыс. рублей. Врачи скорой помощи получат выплату в 50 тысяч рублей, фельдшеры, медсестры и водители - 25 тыс. рублей.

Таким образом, решительных вливаний денег в экономику пока не предвидится, а последствия самоизоляции и отсутствия доходов бизнеса, которому так и не помогли с выплатой зарплат, лежит целиком на предпринимателях. Это может означать разорение большинства субъектов МСП, в которых заняты 18 млн человек, и рост безработных, которых уже сейчас насчитывается около 4 миллионов.

О третьем по счету обращении Владимира Путина к нации мы поговорили с доктором политических наук Владимиром Слатиновым.

- Владимир Путин в своем выступлении опять заговорил о печенегах и половцах, зачем?

- Мы же понимаем, что Владимир Владимирович ищет символические примеры для мобилизации. Не знаю, насколько он понимает сегодняшний уровень отношения к власти и характер отношения к власти со стороны граждан, но поиски событий из истории, чтобы лишний раз возбудить патриотические чувства, налицо.

- Это уже третье обращение первого лица за последние две недели

- Понятно, что это попытка отыграть второе обращение, которое было чудовищным. Даже лоялисты были обескуражены тем выступлением. Оно было крайне не конкретным, не очень понятным, а все заголовки пестрели о том, что Путин самоустранился. Поэтому сегодняшнее обращение это некая реакция на второе и попытка отыграть негативный эффект.

- На какие тезисы стоит обратить внимание?

- Если стилистически сравнить второе выступление и нынешнее, то нынешнее, конечно, звучит по четче по структурированнее. Было несколько довольно понятных месседжей. С одной стороны он оправдывался, что регионам даны серьезные полномочия, а региональные начальники стали, как известно, импровизировать. Путин дал понять, что федеральный центр имеет право осекать губернаторов. Второй момент состоит в том, что президент дал некий карт-бланш на осторожное возвращение к экономической активности. Третье, дополнительные меры поддержки: они были расширены, но все равно можно сказать, что федеральный центр жадничает. Дополнительные меры будут встречены прохладно, общество ждет широкой программы поддержки МСП и граждан, на этот вопрос власти отвечают очень скромно.

- Зачем давать субъектам полномочия, чтобы потом их осекать?

- Власти изначально пошли по пути, это можно и с изменением Конституции связать, вне правового регулирования. Они фактически выдумывают, импровизируют с правовым режимом самоизоляции: не используют закон о ЧС, санитарно-эпидемиологическом благополучии - не используют те правовые инструменты, которые имеются, в том числе потому, что использование этих инструментов четко обяжет государство возмещать ущерб. Власть пола по пути выдумываемых гибридных форм регулирования. Это схоже и с конституционным процессом - вместо понятных правовых процедур было придумано всенародное голосование. Также и здесь. На ходу изобретаются формы квазиправового регулирования, вместо того, чтобы опираться на действующие правовые механизмы. В этой логике и региональные власти, получив карт-бланш, тоже начинают импровизировать.

Автор: Дмитрий Кокко