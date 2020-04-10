Заключенные устроили бунт в Иркутской области

22:41

Заключенные колонии №15 Ангарска устроили бунт, сообщает Газета.RU со ссылкой на ГУ ФСИН по Иркутской области.

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Один из осужденных, который содержался в изоляторе за нарушение правил поведения в колонии, отказался от обыска и начал конфликт с сотрудниками учреждения.

Его поддержали заключенные из других ШИЗО. Они разбили стекла камер видеонаблюдения и совершили нападение на сотрудника тюрьмы, в настоящие время он госпитализирован, но угрозы жизни и здоровью нет.

В колонию прибыла группа сотрудников правоохранительных органов, им удалось стабилизировать обстановку. Следственный комитет возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ.

В результате бунта в колонии начался пожар. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что огнем охвачены три здания, в которых расположены деревообрабатывающие цеха, а также машина противопожарной службы колонии. В тушении пожара задействованы только силы ФСИН, гражданские к борьбе с огнем, по словам сотрудника Единой дежурно-диспетчерской службе, не привлекались.

Власти Ангарска заявили, что пожар не угрожает жилым домам, поскольку колония находится в нескольких километрах от города.

Правозащитник Павел Глущенко сообщил ТАСС, что все подъездные пути в колонию перекрыты, а попасть туда не представляется возможным из-за карантина. При этом, по словам Глущенко, во время бунта пострадали заключенные, состояние некоторых из них тяжелое.