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Заключенные устроили бунт в Иркутской области

22:41 10.04.2020

Заключенные колонии №15 Ангарска устроили бунт, сообщает Газета.RU со ссылкой на ГУ ФСИН по Иркутской области.

Фото: соцсети

Один из осужденных, который содержался в изоляторе за нарушение правил поведения в колонии, отказался от обыска и начал конфликт с сотрудниками учреждения.

Его поддержали заключенные из других ШИЗО. Они разбили стекла камер видеонаблюдения и совершили нападение на сотрудника тюрьмы, в настоящие время он госпитализирован, но угрозы жизни и здоровью нет.

В колонию прибыла группа сотрудников правоохранительных органов, им удалось стабилизировать обстановку. Следственный комитет возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ.

В результате бунта в колонии начался пожар. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что огнем охвачены три здания, в которых расположены деревообрабатывающие цеха, а также машина противопожарной службы колонии. В тушении пожара задействованы только силы ФСИН, гражданские к борьбе с огнем, по словам сотрудника Единой дежурно-диспетчерской службе, не привлекались.

Власти Ангарска заявили, что пожар не угрожает жилым домам, поскольку колония находится в нескольких километрах от города.

Правозащитник Павел Глущенко сообщил ТАСС, что все подъездные пути в колонию перекрыты, а попасть туда не представляется возможным из-за карантина. При этом, по словам Глущенко, во время бунта пострадали заключенные, состояние некоторых из них тяжелое.

Темы: ФСИН, Иркутская область
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Комментарии читателей
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11.04.2020, 00:21
Гость: чумной бунт

был в Москве в 1771 году.Кроме шуток,но причинами его стало бестолковое введение карантина,закрытие мануфактур и торговли,в результате чего упал уровень жизни.А спусковым крючком стал запрет на отправление религиозных культов,когда верующим не давали собраться в храме.
11.04.2020, 00:05
Гость: ABCD

Не зря в Москву сгоняли "росгвардию". Демократические процессы среди электорального лоха их тоже сильно беспокоят.
10.04.2020, 23:44
Гость: личный опыт

Даже не мечтай.
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