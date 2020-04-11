Андрей Паршев: «Пока вместо нормального и обычного карантина – невнятная «самоизоляция», вместо обычных мер поддержания порядка – «соглашения» государственного МВД с местными властями»

© KM.RU, Кирилл Дуболев

«Всуе законы писати, когда их не исполняти»: слова из Указа 17 апреля 1722 г. русского императора Петра I давно стали народной пословицей.

И я сразу скажу, что как раз так у нас и произошло: власти нашей страны не исполняют собственные законы, пытаясь, правда, добиться того же самого, но не применением закона, а советами и уговорами. Речь идет о «Федеральном конституционном законе от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) "О чрезвычайном положении"», подписанным тогдашним президентом В.В.Путиным. В Законе содержится всё – и основания для применения Закона, и на какие местности распространяется вводимый этим Законом режим ЧС, и перечень мер, выходящих за рамки действующего в обычное время правового поля, и кто и как эти меры должен принимать.

Эпидемия – это совершенно то же самое, что и война, это смерть и увечье миллионов граждан нашей страны, если она охватит всю страну. А пока никаких обстоятельств, препятствующих этому – не видно.

Для ее пресечения или хотя бы замедления нужны меры, ограничивающие права и свободы граждан, имущественные права бизнеса и тех же граждан тоже. Права на перемещение в первую очередь, но не только. Это сейчас всё делается, и на местах, и в центре, но беззаконно, бессистемно и поэтому медленно.

Особенно опасно, что местные власти очень ограниченно могут прибегать к мерам принуждения. Особый порядок управления, естественно, всегда и везде поддерживается методами кулака и пряника, с той особенностью, что пряников на складах не припасено. Но в режиме ЧС, вводимом Законом о ЧП, такие меры – законны, а иначе – незаконны.

А ведь в любом обществе есть несколько процентов неадекватов, «борцов с системой», просто дураков – на них призывы и советы не действуют, но вот страх наказания – вполне. Но наказания должны быть по закону, даже если это палкой по заднице, как делается в Индии.

Пока же вместо нормального и обычного карантина – невнятная «самоизоляция», вместо обычных мер поддержания порядка – «соглашения» государственного МВД с местными властями. Это, пожалуй, самая пугающая новость из потока новостей. Основное отличие государства от других организаций – монополия на насилие. Это должны бы знать даже плохо учившиеся юристы. Силовые службы должны подчиняться только государству и зависеть только от государства, это знали еще римские императоры – «солдатам платит император и больше никто».

Нынешняя же практика, когда борьбу с эпидемией поручают местным властям, просто опасна для государства. Получается, что для местных жителей, в отсутствие общегосударственного закона, местные правила оказываются главнее государственных.

Это было еще до эпидемии, когда, например, в Москве местные власти, а не государственная служба, получили право штрафовать за несоблюдение произвольно установленных правил парковки. Но тогда затрагивались только имущественные права, сейчас же речь идет о защите жизни и здоровья населения – и авторитета государства, и даже его существования в конечном итоге.

Что еще хуже: столичные власти руками и ногами отпихиваются от полного карантина, хотя центром распространения заразы в России сейчас является как раз Москва. Как бы дело не кончилось тем, что областные губернаторы, в рамках своих полномочий, не обнесли Москву и область железным забором уже со своей стороны.

Я не могу себе объяснить эту студенистость и слизистость. Даже либеральная оппозиция, которой разрешена критика властей, и те теряются в догадках, максимум предполагая, что по правилам ЧП правительство берет на себя обеспечение уровня жизни и выпадающих доходов и поэтому боится вводить режим ЧС. На самом деле - ничего такого, поскольку это невозможно, режим ЧС и не предусматривает.

Всё это особенно неприятно видеть, сравнивая с нашими соседями, ближними и не очень. Я уж не говорю о странах, где с эпидемией справились: Китай, Южная Корея, Вьетнам, Северная Корея.

Вот, к примеру, Польша еще 14-го марта в полночь ввела карантин на границах. Иностранцы не впускаются, кроме дальнобойщиков. Ну и что, что член ЕС и сильно зависит экономически от Европы? Нельзя, и точка. Транзитные туристы, возвращавшиеся на авто, скажем, в Прибалтику – сильно попали. Потом вопрос был с ними как-то решен, но неорганизованное перемещение потенциальных носителей заразы было предотвращено.

А поляки впускались, но после заполнения анкеты, с указанием адреса, по которому они будут проходить двухнедельный карантин. И если там кто-то не обнаруживался, то в розыск – и серьезный штраф, не сто рублей. И размер, и порядок взимания штрафа ни в Польше, ни в Германии не является предметом торга полиции и местных властей. Ну, то, что все места потенциального скопления людей были сразу, в один день, закрыты, кроме аптек и продовольственных магазинов – это можно и не упоминать.

И никто из восточноевропейских стран не постеснялся объявить режим ЧС или его аналоги. Без патетики и посланий высших должностных лиц.

А у нас еще 24-го правительство на полном серьезе обсуждало вопрос об ограничении использования кальянов в заведениях. Не шучу. И объявления от властей «кто летел таким-то рейсом – отзовитесь!». Оказалось, что у нас многие живут не по месту прописки, с изумлением обнаружили представители МВД. Ну кто бы мог подумать?

Ну и как результат: если в середине марта Польша опережала Россию по количеству зараженных, то сейчас не хочется и сравнивать. Если раньше можно было умозрительно рассуждать о качестве нашей «оптимизированной» медицины и пределах ее устойчивости, то сейчас этот вопрос переходит в практическую плоскость. При не очень большом производстве тестов и их 70-процентной надежности надеяться особо не на что.

И ведь возможность остановить была. Ввели же ограничительные меры по отношению к КНР. Китайцы обижались, но результат-то окупился – всего 2 (два) заноса в Россию. А вот с другими странами… Ну, уже известно. В результате по отношению к Китаю уже мы – источник заразы, среди эвакуированных из России китайские медики выявляют десятки заболевших! Что уж сейчас китайцы думают про нас, в связи с такой избирательностью – даже не знаю. Что бы ни думали – всё справедливо.

В общем, как писали умные люди:

«Уважай законы и научи уважать их своим примером: закон, пренебрегаемый царем, не будет храним и народом.». В.А. Жуковский. Свобода.

«Все человеческие законы имеют свои опасности, неудобства, иногда вредные следствия, но бывают душою порядка, священны для благоразумных, нравственных людей и служат оплотом, твердынею держав». Карамзин Николай Михайлович. История Государства Российского, т. VIII.

Почему же нельзя делать то, что сейчас делается, но не по понятиям, а по закону? Это же для всех было бы лучше и правильней.

Ну и в завершение - из П.А.Вяземского, который в молодости был порядочный русофоб:

«Русский человек вообще порядка не любит; закон и подчиненность ему — претят его натуре». Кн. П.А. Вяземский.

Это замечание, применительно к подавляющему большинству русских, неправда. А вот к некоторым – увы, увы.