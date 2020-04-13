В России предложили ужесточить наказание за оскорбления в интернете

07:29

Общественная палата РФ направила в Госдуму и Совет Федерации инициативу по ужесточению наказания за угрозы, оскорбления и травлю в интернете, пишет газета "Известия".

Отмечается, что на данный момент в российском законодательстве за подобные днйствия не предусматривается прямой ответственности,

"Сейчас снова становится актуальным введение серьезной ответственности - вплоть до уголовной - за травлю в сети, за оскорбления. Необходимы соответствующие поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях", - цитирует издание автора инициативы, председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича.

Так, за угрозу в сети убийством и тяжким причинением вреда здоровью предлагается предусмотреть до семи лет принудительных работ, а за клевету наказывать штрафом до 6 млн рублей.

По информации издания, в Госдуме и Совете Федерации уже готовы рассмотреть поправки, которые планируется внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

В свою очередь эксперты издания отмечают, что данные нововведения расширят возможности правоохранителей по квалификации преступлений в интернете.

Между тем в Роскомнадзоре "Известиям" рассказали, что с 2014 года на основании судебных решений в Единый реестр запрещенной информации было внесено 12 тыс. страниц со сведениями, содержащими признаки травли и оскорбления.