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В России предложили ужесточить наказание за оскорбления в интернете

07:29 13.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Общественная палата РФ направила в Госдуму и Совет Федерации инициативу по ужесточению наказания за угрозы, оскорбления и травлю в интернете, пишет газета "Известия".

Отмечается, что на данный момент в российском законодательстве за подобные днйствия не предусматривается прямой ответственности,

"Сейчас снова становится актуальным введение серьезной ответственности - вплоть до уголовной - за травлю в сети, за оскорбления. Необходимы соответствующие поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях", - цитирует издание автора инициативы, председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича.

Так, за угрозу в сети убийством и тяжким причинением вреда здоровью предлагается предусмотреть до семи лет принудительных работ, а за клевету наказывать штрафом до 6 млн рублей.

По информации издания, в Госдуме и Совете Федерации уже готовы рассмотреть поправки, которые планируется внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

В свою очередь эксперты издания отмечают, что данные нововведения расширят возможности правоохранителей по квалификации преступлений в интернете.

Между тем в Роскомнадзоре "Известиям" рассказали, что с 2014 года на основании судебных решений в Единый реестр запрещенной информации было внесено 12 тыс. страниц со сведениями, содержащими признаки травли и оскорбления.

Темы: Интернет и сети, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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13.04.2020, 14:59
Гость: Алекс Дорф

Еврей Малькевич за ужесточения и репрессии за слова, которые он будет извращать и которыми будет манипулировать, чтобы как можно больше людей В России запугать, а не пугливых посадить в концлагеря. Это закономерно. Совсем недавно был некий Клишас (еврей, как пишут, застолбивший ПМЖ в Италии), тоже требовавший ужесточения и репрессий.
А еще из уроков истории я выяснил, кто был инициаторами концентрационных лагерей - ГУЛАГОВ в России: еврей Лейба Давидович Бронштейн (бандитская кличка Троцкий), Янкель Мовшевич Гаухман (бандитская кличка Свердлов).
Начальствовал же над всеми концентрационными лагерями еврей Зангвиль-Шмерлинг.
Какая духовная (и одновременно жуткая) преемственность в организациях террора и репрессий в России просматривается от Бронштейнов-Гаухманов-Шмерлингов до Малькевичей-Клишасов.
13.04.2020, 14:43
Гость: Сердечник

была такая книга в сети "когда в интернете кто-то не прав", почитайте
13.04.2020, 14:07
Гость: личный опыт

Вот как? И даже свое седалище от дивана оторвать? А если "чиновничья дрянь" сильнее тебя окажется? Например, Росгвардия тебя примет по полной программе. Полно было таких: били себя в грудь, а при первом обстреле орали "мама роди меня обратно".
Так что сиди на попе ровно и не буди лихо, денежный перевод от родственников не придет, что будешь кушать.
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