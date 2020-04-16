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Владимир Путин заявил о переносе парада Победы и акции «Бессмертный полк»

18:23 16.04.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин заявил о переносе на более поздний срок всех массовых мероприятий в ознаменование 75-летия Победы.

На более поздний срок отложены как парад Победы на Красной площади, так и акция «Бессмертный полк». При этом Путин отметил, что празднование пройдет позже в этом году.

«Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека священна», - сказал президент на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

«Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже прямо сейчас, но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», - цитирует слова Путина «Интерфакс».

Темы: История Великой Отечественной войны, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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17.04.2020, 01:40
Гость: москвичка

По-хорошему,мы не имеем права на ту Победу 1945 года,одержанную советским народом,потому что мы все поучаствовали в развале СССР-страны-победительницы и предали своих предков. Так что это только Кремль, издеваясь над Победой ,устраивает покатушки-показушки,а сам ржёт. А,уж,тем более,"Бессмертный полк"-чистое шоу.Стыд и позор,который необходимо прекратить.
17.04.2020, 01:02
Гость: иван

насчет святого Наина Ельцына говорила что 90е были святыми в РФии парад нужен тогда когда все работает и население полностью доверяет власти и всем обеспечено и когда отмечая дату разгрома фашистов в Сталинграде и перелом в Войне на сторону Советской Армии город по прежнему назван Волгоградом как хотел Хрущев это позор отмечаятакую дату нне восстановить имя города- героя
17.04.2020, 00:12
Гость: чинделе

Вопросы:
- "даже в РФ не было". А что сейчас вместо РФ? Я что-то пропустил?
РФ по-вашему- критерий всех мыслимых позоров?
- марионетки у вас кто? Хоть одно имя?
- толкование слова "подставляют", плиз.
- "верховная власть" это у вас, полагаю, тот самый "переноситель"? Другой
власти всё равно на горизонте не видно.
Вывод: смените ник на, гм-м, задницу Хенка.
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