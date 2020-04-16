Владимир Путин заявил о переносе парада Победы и акции «Бессмертный полк»

18:23

Президент России Владимир Путин заявил о переносе на более поздний срок всех массовых мероприятий в ознаменование 75-летия Победы.

На более поздний срок отложены как парад Победы на Красной площади, так и акция «Бессмертный полк». При этом Путин отметил, что празднование пройдет позже в этом году.

«Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека священна», - сказал президент на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

«Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже прямо сейчас, но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», - цитирует слова Путина «Интерфакс».