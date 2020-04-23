Минтруд намерен закрыть на карантин все дома престарелых

15:30

Минтруд направил во все регионы России телеграмму, в которой рекомендовал закрыть на карантин учреждения социального обслуживания, в которых проживают пожилые люди. При этом карантин коснется и самих работников.

По словам замминистра труда и социальной защиты РФ Ольги Баталиной, сейчас уже формируются сменные бригады на 14 дней из сотрудников этих организаций.

В настоящее время дома престарелых полностью (вместе с работниками) закрыты на карантин в 29 регионах. Еще в 23 регионах учреждения для пожилых людей уже готовятся к закрытию. В 46 регионах такие учреждения закрыты частично, сообщает ТАСС.