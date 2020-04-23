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Минтруд намерен закрыть на карантин все дома престарелых

15:30 23.04.2020
Пенсионерки
© KM.RU, Илья Шабардин
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Минтруд направил во все регионы России телеграмму, в которой рекомендовал закрыть на карантин учреждения социального обслуживания, в которых проживают пожилые люди. При этом карантин коснется и самих работников.

По словам замминистра труда и социальной защиты РФ Ольги Баталиной, сейчас уже формируются сменные бригады на 14 дней из сотрудников этих организаций.

В настоящее время дома престарелых полностью (вместе с работниками) закрыты на карантин в 29 регионах. Еще в 23 регионах учреждения для пожилых людей уже готовятся к закрытию. В 46 регионах такие учреждения закрыты частично, сообщает ТАСС.

Темы: Коронавирус, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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23.04.2020, 19:41
Гость: stalker

Дома престарелых. Ха-ха. Назовите все своими именами. Богадельни. С учетом их состояния.
23.04.2020, 19:26
Гость: Беглый

Как то страшно становится.
Власть в убийстве собственных граждан уже начинает торопиться?
23.04.2020, 18:52
Гость: Вы правы в какой то степени

В Америке старики в домах престарелых, а информация более или менее правдивая для дорогих учреждений(до $15,000 в месяц), просто вымирают. В прессе эти дома называют моргами. Иногда больше умерших... О домах для бедных информация даётся неточная, с добавками «может быть»... Вот так...
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