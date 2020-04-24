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Собянин распорядился направить на борьбу с COVID-19 студентов 4 и 5 курсов

15:46 24.04.2020
© KM.RU, Кирилл Зыков
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К 27 апреля Минздрав и Министерство науки и высшего образования должны подготовить приказ о направлении студентов четвертых и пятых курсов медицинских вузов на борьбу с коронавирусной инфекцией.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, данное решение обусловлено отсутствием свободных специалистов, перевозить которых из одного региона в другой - бессмысленно.

Собянин считает, что такие студенты обладают достаточным уровнем знаний и смогут оказать достойную помощь, сообщает РИА Новости.

Отметим, что министр здравоохранения Михаил Мурашко уже заявил, что сейчас некоторые студенты работают как волонтеры, и это можно перевести в формат производственной практики.

Напомним, ранее Сергей Собянин предупреждал, что через 3-4 недели Россия может столкнуться с нехваткой мест. Он призвал вдвое увеличить коечный фонд в регионах. При этом в Москве, по его словам, могут потребоваться еще 30 000 дополнительных мест в стационарах. При этом 20 апреля Собянин принял решение снизить планы по введению коек для больных коронавирусом с 9000 до 4000.

Темы: Коронавирус, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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24.04.2020, 18:39
Гость: история повторяется

Как подольских курсантов в 1941г.
24.04.2020, 18:36
Гость: Ответ НИЧЕГОНЕПОНИМАЮ

Хватит врать. Летные курсы были две недели в момент войны и сразу в бой.
Об этом есть эпизод в котором Кожедуб рассказывал, почему летчики в начале войны погибали и немецкие асы по сбитию более 100 самолетов кресты получали.
Мой дед сам окончил 10 дневные курсы штурмовиком и что, справился. До Вены дошел.
24.04.2020, 18:34
Гость: а

"Подумайте, кто станет лечит ваших родных, настоящие врачи или придворные «чегоизволите». " - а че тут думать, они точно поедут лечиться в германию или израиль
Все комментарии (15)
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