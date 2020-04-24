Собянин распорядился направить на борьбу с COVID-19 студентов 4 и 5 курсов

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К 27 апреля Минздрав и Министерство науки и высшего образования должны подготовить приказ о направлении студентов четвертых и пятых курсов медицинских вузов на борьбу с коронавирусной инфекцией.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, данное решение обусловлено отсутствием свободных специалистов, перевозить которых из одного региона в другой - бессмысленно.

Собянин считает, что такие студенты обладают достаточным уровнем знаний и смогут оказать достойную помощь, сообщает РИА Новости.

Отметим, что министр здравоохранения Михаил Мурашко уже заявил, что сейчас некоторые студенты работают как волонтеры, и это можно перевести в формат производственной практики.

Напомним, ранее Сергей Собянин предупреждал, что через 3-4 недели Россия может столкнуться с нехваткой мест. Он призвал вдвое увеличить коечный фонд в регионах. При этом в Москве, по его словам, могут потребоваться еще 30 000 дополнительных мест в стационарах. При этом 20 апреля Собянин принял решение снизить планы по введению коек для больных коронавирусом с 9000 до 4000.