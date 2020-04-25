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В Ярославской области ветром сдуло мост, который открывала Терешкова

20:53 25.04.2020

В Ярославской области в поселке Борисоглебский из-за сильного ветра, порывы которого достигали 18 метров в секунду, обрушился пешеходный мост через реку Устье.

Стоп-кадр из видео

В это время на мосту никого не было, так что пострадавших удалось избежать.

Шквалистый ветер дул в поперечном направлении, а не вдоль моста, он расшатал стальные тросы, соединяющие дорожное полотно с пилонами. В результате центральная часть моста рухнула в реку, рассказал рассказал изданию "Ярновости" глава Борисоглебского района Владимир Попов.

Теперь специалисты должны принять решение, возможно ли восстапновление моста.

Строительство моста, которое обошлось бюджету в 20,5 млн рублей,  было начато в июле 2015 года, он до сих пор находится на гарантии. Но компании, которая тогда выиграла тендер на строительство, уже не существует - она обанкротилась.

На торжественной церемонии открытия моста в 2015 году присутствовала депутат Госдумы Вылентина Терешкова, которая тогда выразила уверенность, что "новый мост в Борисоглебском прослужит долго".

Фото с сайте регионального отделения "Единой России" 

Темы: Ярославская область
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Комментарии читателей
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26.04.2020, 02:22
Гость: Carlos

18 м\с - очень крепкий ветер по шкале Бофорта. Но ни разу не шторм, никак не бедствие стихийное. Ломает крупные сучья на деревьях. Так что, мост из веточек строили?
Словом - воровство по классической схеме.
26.04.2020, 01:08
Гость: Скептик

Мост не выдержал позора и обнулился...
26.04.2020, 00:51
Гость: Евгений В

Создание мостов и прочих ответственных объектов, как правило, производится по конкурсу. Но по причине всеобщей системной коррупции, созданной кремлевской властью РФ, конкурс выигрывает "как правило" те, кто ни когда мостов не строил и ни чего в этом не соображает. Вон какой крымский построили и стоит, говорят проект еще Советский был, читал в СМИ, а может по ТВ говорили?
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