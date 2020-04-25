В Ярославской области ветром сдуло мост, который открывала Терешкова
В Ярославской области в поселке Борисоглебский из-за сильного ветра, порывы которого достигали 18 метров в секунду, обрушился пешеходный мост через реку Устье.
Стоп-кадр из видео
В это время на мосту никого не было, так что пострадавших удалось избежать.
Шквалистый ветер дул в поперечном направлении, а не вдоль моста, он расшатал стальные тросы, соединяющие дорожное полотно с пилонами. В результате центральная часть моста рухнула в реку, рассказал рассказал изданию "Ярновости" глава Борисоглебского района Владимир Попов.
Теперь специалисты должны принять решение, возможно ли восстапновление моста.
Строительство моста, которое обошлось бюджету в 20,5 млн рублей, было начато в июле 2015 года, он до сих пор находится на гарантии. Но компании, которая тогда выиграла тендер на строительство, уже не существует - она обанкротилась.
На торжественной церемонии открытия моста в 2015 году присутствовала депутат Госдумы Вылентина Терешкова, которая тогда выразила уверенность, что "новый мост в Борисоглебском прослужит долго".
Фото с сайте регионального отделения "Единой России"