В Ярославской области ветром сдуло мост, который открывала Терешкова

20:53

В Ярославской области в поселке Борисоглебский из-за сильного ветра, порывы которого достигали 18 метров в секунду, обрушился пешеходный мост через реку Устье.

Стоп-кадр из видео

В это время на мосту никого не было, так что пострадавших удалось избежать.

Шквалистый ветер дул в поперечном направлении, а не вдоль моста, он расшатал стальные тросы, соединяющие дорожное полотно с пилонами. В результате центральная часть моста рухнула в реку, рассказал рассказал изданию "Ярновости" глава Борисоглебского района Владимир Попов.

Теперь специалисты должны принять решение, возможно ли восстапновление моста.

Строительство моста, которое обошлось бюджету в 20,5 млн рублей, было начато в июле 2015 года, он до сих пор находится на гарантии. Но компании, которая тогда выиграла тендер на строительство, уже не существует - она обанкротилась.

На торжественной церемонии открытия моста в 2015 году присутствовала депутат Госдумы Вылентина Терешкова, которая тогда выразила уверенность, что "новый мост в Борисоглебском прослужит долго".

Фото с сайте регионального отделения "Единой России"