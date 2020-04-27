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Песков пообещал облегчение ситуации с COVID-19 в июне

11:18 27.04.2020
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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В ближайшее время Россия должна преодолеть пик заболеваемости коронавирусом, к середине мая страна наконец выйдет на плато. Об этом 27 апреля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, уже в июне россиянам станет значительно легче.

«Где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче», — сказал официальный представитель Кремля.
Такие данные Песков привел, основываясь на хронике распространения COVID-19 в Италии и Испании. Там, пояснил пресс-секретарь, критическая фаза длилась как раз до полутора месяца, а значит Россию ждет похожий сценарий.

Он добавил, что в разных регионах страны ситуация вокруг коронавируса может разительно отличаться. По словам Песков, в тех субъектов, где она улучшилась, уже получилось перезапустить отдельные отрасли промышленности.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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27.04.2020, 21:34
Гость: выавпар

лучше бы от 1\2 зарплаты и премий навсегда отказался в пользу МИнздрава.
тем более после оптимизирующего разрушения.
27.04.2020, 18:43
Гость: Вспоминаются рассказки Кривелло для Чихальи...

Аль мало в апреле намучила всласть,
Что хочет и в мае бесчинствовать власть?
Собакам и кошкам гулять разрешается, -
Двуногим же месяц ещё - "запрещается!"?
27.04.2020, 17:53
Гость: олег

Ну вот те раз! Оказывается песок ситуацией с заражениями руководит!
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