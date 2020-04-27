Песков пообещал облегчение ситуации с COVID-19 в июне

11:18

В ближайшее время Россия должна преодолеть пик заболеваемости коронавирусом, к середине мая страна наконец выйдет на плато. Об этом 27 апреля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, уже в июне россиянам станет значительно легче.

«Где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче», — сказал официальный представитель Кремля.

Такие данные Песков привел, основываясь на хронике распространения COVID-19 в Италии и Испании. Там, пояснил пресс-секретарь, критическая фаза длилась как раз до полутора месяца, а значит Россию ждет похожий сценарий.

Он добавил, что в разных регионах страны ситуация вокруг коронавируса может разительно отличаться. По словам Песков, в тех субъектов, где она улучшилась, уже получилось перезапустить отдельные отрасли промышленности.