Оргазм Нострадамуса «Убей тинейджера!» (переиздание)

Исполнитель: Оргазм Нострадамуса, Название: «Убей тинейджера!», Стиль: панк-хардкор, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Пожалуй, лучшему альбому улан-удинского «Оргазма Нострадамуса» «Убей тинейджера!» откровенно не повезло. В 2000-м выходила одноименная живая компиляция, создав позже определенную путаницу в дискографии. «Канонический» альбом был записан в 2001-м и вышел год спустя в весьма скромном дизайне на кассете. Изданный в 2005-м диск давно стал раритетом. И лишь сейчас «Изоляция Рекордс» выпустила альбом именно в таком виде, в каком он и должен стать на полку поклонников группы.

Диск был записан всего за одну августовскую ночь, но на качестве это не сказалось. Пресловутый «гараж» нигде не торчит из аранжировок. Напротив, всё звучит стройно, собранно, жирно, кое-где даже нанизано на пружинящий диско-ритм. В кавере на «Политического п...ра» группы «Флирт» главенствует лютейший хардкор.

В основе альбома — расхожий панковский лозунг «живи быстро — умри молодым», но в весьма своеобразной интерпретации лидера «ОН» Алексея «Угла» Фишева. Молодость он спешит очистить от всего дурного и наносного. Отсюда — посыл заглавной песни, которая полемична популярной в те годы молодежной рекламе «Пепси — пейджер — MTV». Подобные атрибуты Generation Next Угол предлагает смести с лица Земли заодно с них носителями. Правда, уже в следующей песне «Все люди, сваливайте с Земли!» выясняется, что этих мер было явно недостаточно...

«Последние секунды жизни» — прямая реализация принципа Live fast, die young. В «Молодильных яблоках» Фишев действует более утонченно, тщетно норовя поймать уходящую молодость за хвост. Естественно — это проект завершается крахом — как и попытки убить тинейджера в себе, которая, например, ощутима в «Пожаре в кукольном театре» с участием сквозного персонажа «ОН» — опустившегося сторожа Маркела.

«Что же нам осталось — молодость да старость», — пел другой неистовый бунтарь Федор Чистяков. Молодость и старость идут рука об руку и в альбоме «Убей тинейджера!». К некоторым песням предпосланы интродукции, произнесенные от лица спившегося и деградировавшего бомжа. Это тот, кем стал в песне «Плоды детства старики» позарившийся на блага мира сего несознательный тинейджер. Выхода нет, совершены только те, кто покинул этот свет («Спроси у мертвого здоровья»). Но это не повод прекращать куражиться под заводные песни альбома.