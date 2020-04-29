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«Аэрофлот» будет выдавать ваучер со скидкой вместо возврата денег за билет

13:04 29.04.2020
Аэрофлот
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Вместо возврата денежных средств за билеты компания «Аэрофлот» будет выдавать своим клиентам ваучеры со скидкой.

По словам официального представителя авиакомпании Михаила Демина, ваучеры будут действовать три года, а их выдача будет производиться до конца текущего года.

Демин отметил, что программа по выдаче ваучеров коснется, предположительно, не только вынужденных возвратов за отмененные рейсы, но также и добровольных, когда рейсы выполнялись, но люди планы людей менялись в связи с эпидемиологический обстановкой, сообщает агентство новостей «Москва».

Темы: Коронавирус, Аэрофлот
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Комментарии читателей
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29.04.2020, 17:08
Гость: Скептик

ваучеры будут действовать три года...
А я, в среднем, летаю раз в 3,5 года.
И что?
Причем, это мода пошла такая.
Озон мне вместо денег ваучер пытался впарить, даже не объясняя, почему они отказываются доставить оплаченную посылку...
29.04.2020, 16:54
Гость: yandexru

И в догонку: IATA призвала все страны разрешить выдавать пассажирам вместо денег депозитные ваучеры. Шо ты вяколо про уесь мир?
29.04.2020, 16:39
Гость: yandexru

Вот, таки, у уаосём мире?!
Air France и KLM...некоторые авиакомпании адекватно реагируют на происходящее. Air France и KLM повернулись к пассажирам лицом:

любые* билеты, забронированные до 31 марта, с периодом путешествия до 31 мая, можно изменить** без штрафа.

* — любые — это вообще любые. И действующие брони и те, что вы начнете делать прямо сейчас.
** — изменить даты поездки.

Плюс есть возможность отложить перелет на рейсы после 31 мая 2020 года, изменить пункт назначения или отменить поездку. В этих случаях авиакомпании предоставят ваучер на стоимость билета, который действует 1 год .

СОВСЕМ ОДЫН ГОД, А НЕ ТРИ. И НКАКОГО ДЕФОЛТА И СУДА. Дальше вякни
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