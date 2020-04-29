«Аэрофлот» будет выдавать ваучер со скидкой вместо возврата денег за билет
Вместо возврата денежных средств за билеты компания «Аэрофлот» будет выдавать своим клиентам ваучеры со скидкой.
По словам официального представителя авиакомпании Михаила Демина, ваучеры будут действовать три года, а их выдача будет производиться до конца текущего года.
Демин отметил, что программа по выдаче ваучеров коснется, предположительно, не только вынужденных возвратов за отмененные рейсы, но также и добровольных, когда рейсы выполнялись, но люди планы людей менялись в связи с эпидемиологический обстановкой, сообщает агентство новостей «Москва».