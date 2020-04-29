«Аэрофлот» будет выдавать ваучер со скидкой вместо возврата денег за билет

13:04

Вместо возврата денежных средств за билеты компания «Аэрофлот» будет выдавать своим клиентам ваучеры со скидкой.

По словам официального представителя авиакомпании Михаила Демина, ваучеры будут действовать три года, а их выдача будет производиться до конца текущего года.

Демин отметил, что программа по выдаче ваучеров коснется, предположительно, не только вынужденных возвратов за отмененные рейсы, но также и добровольных, когда рейсы выполнялись, но люди планы людей менялись в связи с эпидемиологический обстановкой, сообщает агентство новостей «Москва».