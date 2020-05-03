Власти Петербурга проверят ролики о вечеринке у «Газпром Арены»

12:51

Власти Петербурга изучат видеозаписи, на которых снята вечеринка на Крестовском острове, сообщает РИА Новости со ссылкой на городской комитет по законности и правопорядку.

Если участников вечеринки установят, их могут привлечь к административной ответственности, отметили в комитете.

В субботу, 2 мая, появилась информация, что несколько сотен участников вечеринки собрались у стадиона "Газпром Арена", танцевали под громкую музыку, курили кальяны, более того, к их услугам были открыты точки общепита.

Как сообщает "Фонтанка.ру", в ночь на 2 мая была организована молодежная тусовка одним из субкультурных сообществ, которое объединяет дрифтеров, гонщиков и любителей красивых машин.

Полицейский автомобиль, который приехал, видимо, после жалоб местных жителей, "подъехал, поиграл мигалками и просигналил отступление", пишет издание.

Фото: Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру"

