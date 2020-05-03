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Власти Петербурга проверят ролики о вечеринке у «Газпром Арены»

12:51 3.05.2020

Власти Петербурга изучат видеозаписи, на которых снята вечеринка на Крестовском острове, сообщает РИА Новости со ссылкой на городской комитет по законности и правопорядку.

Если участников вечеринки установят, их могут привлечь к административной ответственности, отметили в комитете.

В субботу, 2 мая, появилась информация, что несколько сотен участников вечеринки собрались у стадиона "Газпром Арена", танцевали под громкую музыку, курили кальяны, более того, к их услугам были открыты точки общепита.

Как сообщает "Фонтанка.ру",  в ночь на 2 мая была организована молодежная тусовка одним из субкультурных сообществ, которое  объединяет дрифтеров, гонщиков и любителей красивых машин.

Полицейский автомобиль, который приехал, видимо, после жалоб местных жителей, "подъехал, поиграл мигалками и просигналил отступление", пишет издание.

Фото: Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру"
 

Темы: Коронавирус, Санкт-Петербург, Карантин
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Комментарии читателей
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03.05.2020, 16:55
Гость: д. советник

Это позор какой то
03.05.2020, 15:31
Гость: Алевтина

Вечеринку,наверно,устроили в знак протеста против психопандемии. Ленинградцы - Вы непобедимы!
03.05.2020, 14:19
Гость: личный опыт

Кремлевцы, вот прикиньте.
Я честно сижу дома: редко выходы в магазин за едой, в аптеку, мусор вынести.
Понятное дело, что к 1 июня вы полюбасу погоните народ на работу. И вот я такой красивый с ослабленным иммунитетом после двух месячного сидения дома появлюсь на улице среди вот таких вот тусовщиков из которых больше половины безсимтомных ковидных.
Может мне сразу в гроб, что б не мучиться, потому как через месяц полюбасу места в больницах закончатся от слова совсем. Да и врачи тоже могут закончиться.
Вы уж тогда или самоизоляцию отменяйте, что б я мог хотя бы пробежаться вокруг дома несколько кругов в день или эту вот такую публику начинайте серьезно гонять. Так серьезно, по настоящему дубинками, как в Испании.
Штрафы для них это смешно. Вы ведь даже не можете собирать штрафы за нарушение ПДД.
Я, конечно, подожду еще дня три. Но если отношение к такой публике не изменится, вынужден буду самоизоляцию нарушать, что бы иммунитет свой спасать.
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