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Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» людей

15:10 6.05.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Генпрокуратура РФ признала фейками размещенные в интернете ролики о создании COVID-19 как биологического оружия для чипирования людей и установления глобального мирового порядка. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Подобные видеозаписи распространяли на платформе YouTube и в соцсети «Одноклассники». В них заявлялось, что коронавирус «является генно-модифицированным биологическим оружием» для «уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации».

«Вместе с тем, ни Всемирной организацией здравоохранения, ни правительством РФ, ни другими официальными органами власти Российской Федерации не подтверждена информация об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции», - говорится в релизе Генпрокуратуры.

О чипировании под видом вакцины от COVID-19 говорил в выпуске «Бесогона» режиссер Никита Михалков. Как отмечал Михалков, чипирование хочет осуществить бизнесмен Билл Гейтс. По словам режиссера, целью американского миллиардера является «сокращение человечества».

Позднее Михалков подчеркнул, что из-за своей передачи он столкнулся с «чистой воды цензурой» на телеканале «Россия 24», который сократил время ее дневного показа. По мнению Михалкова, телеканал намеренно дал повтор программы в 23:00 и в 03:00 «в надежде, что ее посмотрят как можно меньше людей».

Темы: Коронавирус, Россия, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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06.05.2020, 21:47
Гость: Ну-ну 2

Спасибо за грамотное техническое подтверждение...
Кстати, что-то Чубаюса и его мутной конторы под названием Роснано давно не было слышно. Видимо там Чубайсята втихаря и занимаются этой системой чипирования для местного населения под патронажем всяких Биллов Гейтсов и прочих подобных персонажей(фактически это биолаборатория нового типа). Не надо забывать и про гнусную контору под названием Ельцын-центр.
Институт Хопкинса попытался открестится от своей мутной роли в ситуации с короновирусом, но им уже вряд ли кто поверит, познакомившись с их так называемыми "учениями глобальной пандемии" под названием Event 201, которые происходили ещё в октябре 2019 года.
06.05.2020, 21:11
Гость: gvozd

это только доказывает что рф давно часть мирового Кагала и все что в рф происходит, происходит по приказам из за рубежа.
06.05.2020, 20:42
Гость: К на самом деле

Гейтс платит из своего с женой фонда $ 250.000000.00 в ВОЗ.
Гейтс разработал коронавирус и в 2015 году официально представил его международной общественности. Гейтс спонсировал военные и частные биохимические лаборатории в США и по всеми миру в выработке вакцины якобы против короновируса еще до того как он появился в Китае.
Этот человек совершил ряд международных преступлений против человечества и должен предстать перед международным трибуналом.
На него уже заведены дела в Индии, в Пакистане и Африке из за высокой смертности их граждан после прививок Била Гейтса.
Так что не надо защищать мерзавцев, даже если у них большие деньги и имя.
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