Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» людей

15:10

Генпрокуратура РФ признала фейками размещенные в интернете ролики о создании COVID-19 как биологического оружия для чипирования людей и установления глобального мирового порядка. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Подобные видеозаписи распространяли на платформе YouTube и в соцсети «Одноклассники». В них заявлялось, что коронавирус «является генно-модифицированным биологическим оружием» для «уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации».

«Вместе с тем, ни Всемирной организацией здравоохранения, ни правительством РФ, ни другими официальными органами власти Российской Федерации не подтверждена информация об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции», - говорится в релизе Генпрокуратуры.

О чипировании под видом вакцины от COVID-19 говорил в выпуске «Бесогона» режиссер Никита Михалков. Как отмечал Михалков, чипирование хочет осуществить бизнесмен Билл Гейтс. По словам режиссера, целью американского миллиардера является «сокращение человечества».

Позднее Михалков подчеркнул, что из-за своей передачи он столкнулся с «чистой воды цензурой» на телеканале «Россия 24», который сократил время ее дневного показа. По мнению Михалкова, телеканал намеренно дал повтор программы в 23:00 и в 03:00 «в надежде, что ее посмотрят как можно меньше людей».